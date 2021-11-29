新冠爆發近2年「除籍大限將至」　台商：近20萬人盼政府給寬限期

記者蔡紹堅／台北報導

新冠疫情爆發至今已將近2年，許多台商也已近2年未返台，面臨「除籍」危機。台企聯常務理事、台商會長徐正文29日表示，有近20萬人因隔離政策難以返台，希望政府能夠延長2年除籍的規定，特事特辦，給予1至2年的寬限期。

▲機場搭機人潮。（圖／記者林敬旻攝）



徐正文指出，因疫情關係，許多歐美海外僑胞、留學生及大陸台商、台生、台幹等在2年內無返台，加上防疫旅館不足，衛福部長陳時中要求大家延後且分批返台，大家為了不造成防疫負擔，也願意延後返台，但卻因此面臨除籍，「這樣也是政府接間接造成，何況當初訂出除籍條例時，並沒有如此嚴重的疫情，造成大家無法正常返家。」

▼台商徐正文。（圖／記者湯興漢攝）



徐正文認為，不該用除籍來限制公民權利，因身份權是出生就取得，憲法第二條中華民國主權屬於國民全體，不應該任意除籍，「這樣除籍，反而不如外國人，尤其小朋友抵抗力差因為疫情嚴重，無法回來，連就學受敎權都喪失，大人也沒有投票權利、健保、國民年金、勞工保險之老年給付、房產及地價等稅。」

徐正文還說，行政院長蘇貞昌先前才說要研究如何延期，但卻與內政部長徐國勇的說法不同，「很多台商、台生、台幹是沒有辦法回台的，因為兩地隔離時間加起來至少超過一個月，大部分人很難放這麼長的假，希望政府望政府可以特事特辦，給予因疫情無法返台的民眾，多1年至2年的寬限期。」

行政院長蘇貞昌11月9日在立法院接受質詢時曾說，若有人是因為2年除籍限制必須回台，他認為是沒有必要的，若是因疫情無法回台，確定「不可歸責」的話，會請主管部會研究是否能放寬。

▼行政院長蘇貞昌（左）、內政部長徐國勇（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



不過，內政部長徐國勇11月15日在立法院內政委員會上卻表示，內政部的立場是不宜修改「戶籍法」出境2年之遷出規定，目前沒有修法打算，但因行政院長有指示，所以會來研議，「目前我國並未限制國人不得入境返台，對於無法返台的國人，難以認定有『不可歸責』當事人的情事，已出境國人只要在2年期間內返台一次，戶籍即不會被遷出，防疫期間也有眾多國人返台。」

徐國勇還說，若以不可歸責事由放寬出境遷出規定，戶政機關在登記實務上窒礙難行，容易發生個案認定標準不一的情況，引發民怨。