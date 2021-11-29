　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

新冠爆發近2年「除籍大限將至」　台商：近20萬人盼政府給寬限期

記者蔡紹堅／台北報導

新冠疫情爆發至今已將近2年，許多台商也已近2年未返台，面臨「除籍」危機。台企聯常務理事、台商會長徐正文29日表示，有近20萬人因隔離政策難以返台，希望政府能夠延長2年除籍的規定，特事特辦，給予1至2年的寬限期。

▲立榮B7511旅客穿戴防疫裝備前往廈門。（圖／記者林敬旻攝）

▲機場搭機人潮。（圖／記者林敬旻攝）

徐正文指出，因疫情關係，許多歐美海外僑胞、留學生及大陸台商、台生、台幹等在2年內無返台，加上防疫旅館不足，衛福部長陳時中要求大家延後且分批返台，大家為了不造成防疫負擔，也願意延後返台，但卻因此面臨除籍，「這樣也是政府接間接造成，何況當初訂出除籍條例時，並沒有如此嚴重的疫情，造成大家無法正常返家。」

▼台商徐正文。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台商徐正文9/8召開記者會，呼籲基於人道關懷政府應儘速放行團聚陸配返台，會中有多位陸配配偶現身說法希望政府能夠成全他們的一點小小心願。（圖／記者湯興漢攝）

徐正文認為，不該用除籍來限制公民權利，因身份權是出生就取得，憲法第二條中華民國主權屬於國民全體，不應該任意除籍，「這樣除籍，反而不如外國人，尤其小朋友抵抗力差因為疫情嚴重，無法回來，連就學受敎權都喪失，大人也沒有投票權利、健保、國民年金、勞工保險之老年給付、房產及地價等稅。」

徐正文還說，行政院長蘇貞昌先前才說要研究如何延期，但卻與內政部長徐國勇的說法不同，「很多台商、台生、台幹是沒有辦法回台的，因為兩地隔離時間加起來至少超過一個月，大部分人很難放這麼長的假，希望政府望政府可以特事特辦，給予因疫情無法返台的民眾，多1年至2年的寬限期。」

行政院長蘇貞昌11月9日在立法院接受質詢時曾說，若有人是因為2年除籍限制必須回台，他認為是沒有必要的，若是因疫情無法回台，確定「不可歸責」的話，會請主管部會研究是否能放寬。

▼行政院長蘇貞昌（左）、內政部長徐國勇（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 內政組 內政部長徐國勇 國民黨智庫遭「查水表」相關答詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，內政部長徐國勇11月15日在立法院內政委員會上卻表示，內政部的立場是不宜修改「戶籍法」出境2年之遷出規定，目前沒有修法打算，但因行政院長有指示，所以會來研議，「目前我國並未限制國人不得入境返台，對於無法返台的國人，難以認定有『不可歸責』當事人的情事，已出境國人只要在2年期間內返台一次，戶籍即不會被遷出，防疫期間也有眾多國人返台。」

徐國勇還說，若以不可歸責事由放寬出境遷出規定，戶政機關在登記實務上窒礙難行，容易發生個案認定標準不一的情況，引發民怨。

ET快訊
快訊／華航機師確診　Ct值曝光
173超兇正妹穿比基尼　網歪樓「對不起Zoom in了」
跨年活動3大規範出爐！　指定區外禁飲食、全程戴口罩
12-17歲青少年可打第二劑BNT　接種時間曝
間隔6個月可打第三劑　「6大族群」建議優先接種
快訊／防堵Omicron！　增4個重點高風險國家
快訊／二級警戒延長至12／13　跨年活動指引出爐
快訊／今本土+0　增8例境外移入
LIVE／華航機師諾富特隔離確診　陳時中最新說明
日本驚現首例「Omicron疑似個案」！30多歲男基因定序中
好市多停車爆糾紛！1秒插入影片曝　她等半天火大
快訊／台中21歲女墜樓　頭部大量出血搶救中
金馬58收視率出爐！最高點落在「她」　107萬人搶看
女網紅遭綠卡男性侵！　被騙開箱飯店硬上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

林鄭月娥訪問武漢　大讚：沒見過一個國家「能做到中國的抗疫」

香港擬推「疫苗護照」接種過才准內用　餐飲業反彈：生意將減3成

新冠爆發近2年「除籍大限將至」　台商：近20萬人盼政府給寬限期

陸擬推新規：網路廣告「禁止倒數計時」　要讓用戶「可直接關閉」

已針對Omicron開展研發！　康希諾：有信心最短時間推新疫苗

陸本土疫情再起！　內蒙古「新增20例確診」中央急派工作組

科大男躲廁所看A片忘關門！　戴VR爽打手槍照曝光網瘋傳

早餐店雞蛋突爆炸！他撥殼被「噴滿臉」崩潰：頭髮上都是

Omicron需2周時間觀察威脅！　張文宏：對中國不會有大影響

雙城論壇12月登場　陸媒評論稱「寒冬中的暖風」

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

無照酒駕「鐵架沒綁好」轉彎噴出　騎士載運妻閃不及！輾過慘自摔

騎士高速撞上轉彎汽車超驚險！　神技術翻一圈越引擎蓋完美落地

鄧佳華深夜直播爆哭...頭撞牆 飆淚喊「宜軒」：我該忘記妳了

鄧佳華真的騎YouBike跑外送　 曝「接110單獎金」：有粉絲合照

林鄭月娥訪問武漢　大讚：沒見過一個國家「能做到中國的抗疫」

香港擬推「疫苗護照」接種過才准內用　餐飲業反彈：生意將減3成

新冠爆發近2年「除籍大限將至」　台商：近20萬人盼政府給寬限期

陸擬推新規：網路廣告「禁止倒數計時」　要讓用戶「可直接關閉」

已針對Omicron開展研發！　康希諾：有信心最短時間推新疫苗

陸本土疫情再起！　內蒙古「新增20例確診」中央急派工作組

科大男躲廁所看A片忘關門！　戴VR爽打手槍照曝光網瘋傳

早餐店雞蛋突爆炸！他撥殼被「噴滿臉」崩潰：頭髮上都是

Omicron需2周時間觀察威脅！　張文宏：對中國不會有大影響

雙城論壇12月登場　陸媒評論稱「寒冬中的暖風」

第三劑可以混打！陳時中曝「開打時間」：疫苗量一定夠

打疫苗意願降低！陳時中喊話催打：有疫情才打會來不及

Omicron估「1傳50人」！　指揮中心揭極端值：應該沒這麼高

投資台灣3大方案「加碼是確定的」　龔明鑫：時間、額度還在討論

新竹市立動物園獸醫當「鳥媽媽」　教領角鴞幼鳥飛行、獵食

林鄭月娥訪問武漢　大讚：沒見過一個國家「能做到中國的抗疫」

被問女兒若愛上渣男？　畢書盡霸氣吐1句話...全場笑瘋

他列日本「1行車文化」超禮貌　鄉民勸台人別亂用：會以為在嗆聲

華航機師染疫！指揮中心證實為今日境外移入　Ct值28.5

日本明起禁止外國人入境　赴日航班將停飛？航空公司回應了

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

大陸熱門新聞

科大男看A片忘關門　戴VR打手槍照曝光

老闆急外出！客人DIY拉麵主動付錢

早餐店雞蛋突爆炸！他撥殼被「噴滿臉」崩潰

北韓前特種兵落網！現場畫面曝

陸擬推新規：網路廣告「禁止倒數計時」

2年除籍大限將至　徐正文：盼政府給寬限期

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

玻璃棧道地板碎裂！她逛到一半高空墜下

內蒙古新增20確診　中央急派工作組

她10根手指頭腫成「蘿蔔」　就醫竟是肺癌

陸學者收到美國支票：我哪兒敢用

康希諾已針對Omicron開展疫苗研發

美甲店老闆遭砍56刀！女兒目睹被血噴滿臉

華為超狂新人年薪880萬　2年破極限

更多熱門

相關新聞

文化部官員變「綠蟑螂」　索賄近千萬回扣被訴

文化部官員變「綠蟑螂」　索賄近千萬回扣被訴

彰化地檢署偵辦「離岸風電水下文化資產調查計畫及報告」案時，發現文化部文資局蕭姓專委涉嫌向廠商索回扣127萬元，蕭自白供出還有「水下文化資產調查儀器設備」索585萬、「雲端火災預警系統規劃建置」及100萬元回扣金，全案彰化地檢近日偵查終結，將蕭男等6人依違反貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴。

好市多爆停車糾紛　被指恐怖份子怒告

好市多爆停車糾紛　被指恐怖份子怒告

3分鐘換車道17次！五楊高架小貨車逼車影片曝

3分鐘換車道17次！五楊高架小貨車逼車影片曝

日本閃電鎖國！Omicron來襲　商務、留學入境全喊卡

日本閃電鎖國！Omicron來襲　商務、留學入境全喊卡

嚴防Omicron入侵　指揮中心：先加強6國入境檢疫、春節專案滾動調整

嚴防Omicron入侵　指揮中心：先加強6國入境檢疫、春節專案滾動調整

關鍵字：

台商除籍遷出戶籍徐正文影音

讀者迴響

熱門新聞

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

兇猛Omicron初估可「1傳50」！重症醫勸：這100天內待在家追劇

江宏傑淚崩求救「有點撐不下去」　認低潮封閉大哭

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

成人第3劑要打了　青少年恢復接種第2劑

天龍人輸了？最富村莊在「中部」最窮身家也破億

中信銀薪轉戶驚傳集體遭盜刷！　銀行：已退刷換卡

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

Omicron初期症狀曝　極輕微且不會失去嗅覺！

女大生坐R8枉死「幫忙的會有事？」　119車隊長解答

石二鍋「新制度曝光」　網嗨：要吃爆

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

4縣市大雨　強冷空氣明南下！最凍7度時間曝

牧師激戰長髮妹猛聞內褲！　信徒全拍下

更多

最夯影音

更多
超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！
白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面