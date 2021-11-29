超渣綠卡男約單親媽開房伴遊3天　「D2自由活動」騙網紅開箱硬上

▲陳男被依法起訴。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

自稱持有美國綠卡的陳姓男子，今年3月間約了1名頗具姿色的單親媽媽，以6萬元代價伴遊3天，第2天就請單親媽「自由活動」，另以想找人聊天為由，約另名網紅到飯店吃飯，卻以「想洗澡」誘網紅上樓性侵得逞，事後用假的轉帳截圖哄騙網紅願意賠償12萬元，網紅事後每談起此事都會爆哭崩潰，台北地檢署29日依性侵、詐欺等罪起訴陳男。

YouTube頻道《勾起你心中的惡》日前曾上傳一部影片，提到有1位自稱有綠卡、高學歷男子，會以發工作為由跟發私訊給IG網紅，但聊了一會後就問「請問妳可以過夜嗎？」疑似騙炮手法，影片也同時公布陳男長相，提醒網友注意。

檢警調查，這名年約30歲的綠卡男姓陳，原本是個軟體工程師，早在2015年間，就曾以資助60萬元工作為由，騙女子在旅館見面後，強行摸胸與下體，直到被害人掙脫隔著門縫大喊「救我！」才罷手，陳男因認罪，被依強制猥褻判刑6個月，緩刑2年，之後到美國工作，但2021年初離職返台，開始在IG尋找貌美女子，私訊自稱獨自回台住飯店很孤單，想找人單純吃飯聊天，並承諾可以提供伴遊費用。

▲陳男有約網友見面強制猥褻的前科。（示意圖／pixabay）

3月間，1名單親媽媽答應以6萬元代價，伴遊3天2夜，並收了2萬元現金，另外4萬元轉帳支付，陳男用單親媽的名義在飯店開了房間並發生關係後，第2天，陳男就告訴單親媽，「今天自由活動」，讓單親媽可以放心去處理自己的事情，其實是陳男已經約到1名YouTube網紅要見面了。

受害網紅一開始只和陳男約在飯店吃個飯，見了面之後，陳男就說要先回樓上房間洗個澡，網紅一度猶豫，但因網紅曾做過一些飯店住宿的開箱文，陳男誘說可以讓她自己在房間內參觀參觀，網紅因此不疑有他，沒想到陳男洗了澡，就裹著浴巾堅持要幫網紅按摩，接著性侵得逞。

就在網紅嚇得不知所措之際，陳男說會補償網紅約10萬台幣的美金，並秀出轉帳截圖，但解釋外幣轉帳可能需要幾天時間，請網紅耐心等待，網紅忍著不安的情緒等了2天，發現錢還沒入帳，驚覺不但被性侵還受騙，憤而報警。

▲陳男裹著浴巾堅持幫網紅按摩，接著強制發生性關係。（示意圖／Pakutaso）

檢警根據飯店紀錄，找到開房間的單親媽媽，單親媽媽到案表示，陳男借他的名義開房，但說好伴遊3天2夜要付6萬元，要用轉帳給她的4萬元都沒收到，辦案人員再循線找到陳男，陳男全盤否認性侵網紅，堅稱是說好10萬元性交易，但他也承認，所謂的匯款紀錄，其實是他操作網銀到最後一刻，沒有按下確認就截圖給網紅，實際上沒有轉出。

由於受害網紅無論在檢警偵訊，或在醫院診療時，都出現明顯的創傷後壓力症候群，只要提到與陳男發生關係的重要時刻，就會暴哭，稱當時非常害怕，不敢反抗，但有不斷告訴陳男「不要」。

檢察官綜合考量陳男和網紅先前對話紀錄，的確只提到要吃飯聊天等事證，且陳男6年前就有佯稱資助60萬元為由，騙女子外出結果強制猥褻的錢科，不採信陳男辯詞，依對網紅犯下強制性交罪嫌起訴陳男，另外單親媽媽沒收到4萬元伴遊費部分，則起訴陳男涉嫌詐欺罪。

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