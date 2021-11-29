OL沒穿內褲夜店大喊「我被強暴」　198壯男喊冤：她拉著我硬要

▲身材高壯高壯的陳姓男子在夜店性侵，竟狡辯是被害女子硬要跟他發生性關係。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名OL日前在台北市夜店裡因為鞋子被飲料濺到，到廁所擦拭清理時，被陳姓男子硬上， OL受辱後來不及穿內褲，奔出廁所向友人歇斯底里大喊「我被強暴了」，當晚去驗傷提告，身高198公分的陳男竟狡辯是嬌小的OL硬要跟他發生關係，他想到女友所以拒絕了，但OL下體驗出陳男DNA，台北地檢署29日依強制性交罪起訴陳男。

陳姓男子今年4月間到台北市中山區某地下室夜店參加友人慶生會，和被害的OL是首次見面，晚上9點左右，OL因鞋子弄髒了，獨自離席到廁所拖鞋清理，陳男見狀上前向OL示意可到廁所內清洗，OL不疑有他進入廁所隔間，隨即遭陳男壓制性侵，由於夜店內音樂聲量大加上人多吵雜，沒人發現發生了什麼事情。

OL不斷抗拒掙扎，好不容易掙脫，來不及穿上內褲、鞋子奔出廁所，找到朋友激動哭喊：「我被強暴了」，友人聽不懂意思，但看OL歇斯底里無法安撫，身上錢包又不見了，便幫忙叫計程車並付錢送OL回家。

▲被害人遭性侵後情緒失控，友人看著她歇斯底里不懂發生什麼事情。（示意圖／Pixabay）

OL在車上想到，有另名友人先前說了晚上會在西門町的鴨肉扁餐廳，請司機大哥載她前往，她一下車看到友人再度情緒失控，卻又說不清自己的遭遇，友人報警前往處理，OL看到前男友接獲通知到警局時，終於潰堤大哭，警方趕緊安排她在晚上12的時候到醫院驗傷，並找回OL弄丟的衣物錢包。

陳男挨告性侵後否認和OL發生性關係，辯稱當時OL在廁所內一直想跟他發生關係，還拉著他的衣服不放手，他想到自己是有女友的人，所以堅決甩開OL，連衣服都被OL撕破了，但辦案人員出示驗傷單，OL的下體和內褲都驗出陳男的DNA，陳男直呼不可能，但回家想想後，又遞狀坦承的確有用手指侵入，但隨即反悔沒再繼續。

台北地檢署檢察官根據全案事證，認為事發的夜店廁所是水泥牆隔間，門板又是不鏽鋼材質，完全密閉的空間內發生肢體衝突，在吵雜的夜店環境中的確難以被察覺，而陳男身高198公分，竟說是無法拒絕156公分的OL要求發生關係，惡性重大，依法提起公訴。

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