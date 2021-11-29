　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

OL沒穿內褲夜店大喊「我被強暴」　198壯男喊冤：她拉著我硬要

▲▼夜店。（圖／取自免費圖庫ＸＸＸpixabay）

▲身材高壯高壯的陳姓男子在夜店性侵，竟狡辯是被害女子硬要跟他發生性關係。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名OL日前在台北市夜店裡因為鞋子被飲料濺到，到廁所擦拭清理時，被陳姓男子硬上， OL受辱後來不及穿內褲，奔出廁所向友人歇斯底里大喊「我被強暴了」，當晚去驗傷提告，身高198公分的陳男竟狡辯是嬌小的OL硬要跟他發生關係，他想到女友所以拒絕了，但OL下體驗出陳男DNA，台北地檢署29日依強制性交罪起訴陳男。

陳姓男子今年4月間到台北市中山區某地下室夜店參加友人慶生會，和被害的OL是首次見面，晚上9點左右，OL因鞋子弄髒了，獨自離席到廁所拖鞋清理，陳男見狀上前向OL示意可到廁所內清洗，OL不疑有他進入廁所隔間，隨即遭陳男壓制性侵，由於夜店內音樂聲量大加上人多吵雜，沒人發現發生了什麼事情。

OL不斷抗拒掙扎，好不容易掙脫，來不及穿上內褲、鞋子奔出廁所，找到朋友激動哭喊：「我被強暴了」，友人聽不懂意思，但看OL歇斯底里無法安撫，身上錢包又不見了，便幫忙叫計程車並付錢送OL回家。

▲喝酒,酒吧,夜店,酒店,轟趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲被害人遭性侵後情緒失控，友人看著她歇斯底里不懂發生什麼事情。（示意圖／Pixabay）

OL在車上想到，有另名友人先前說了晚上會在西門町的鴨肉扁餐廳，請司機大哥載她前往，她一下車看到友人再度情緒失控，卻又說不清自己的遭遇，友人報警前往處理，OL看到前男友接獲通知到警局時，終於潰堤大哭，警方趕緊安排她在晚上12的時候到醫院驗傷，並找回OL弄丟的衣物錢包。

陳男挨告性侵後否認和OL發生性關係，辯稱當時OL在廁所內一直想跟他發生關係，還拉著他的衣服不放手，他想到自己是有女友的人，所以堅決甩開OL，連衣服都被OL撕破了，但辦案人員出示驗傷單，OL的下體和內褲都驗出陳男的DNA，陳男直呼不可能，但回家想想後，又遞狀坦承的確有用手指侵入，但隨即反悔沒再繼續。

台北地檢署檢察官根據全案事證，認為事發的夜店廁所是水泥牆隔間，門板又是不鏽鋼材質，完全密閉的空間內發生肢體衝突，在吵雜的夜店環境中的確難以被察覺，而陳男身高198公分，竟說是無法拒絕156公分的OL要求發生關係，惡性重大，依法提起公訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

北車借錢哥慘了！詐車資哭窮「賜死阿嬤」　20人排隊等著告他

女嬰「心臟衰竭」葉克膜救回　母告月子中心過失卻喊：不要她了

東南客運「20車集體故障停駛」！真相竟是加錯油　承包商慘挨告

ET快訊
「這4間大學」握壽司買一送一！　師生都有份
OL沒穿內褲夜店哭喊「我被強暴」　198壯漢喊冤：她拉我硬要
3分鐘換道17次！　五楊高架超惡劣逼車影片曝
國中妹帶防狼噴霧　同學「當香水」亂噴！11人急送醫
快訊／日本閃電鎖國！防堵Omicron　外國人入境全面喊卡
LIVE／ET午間新聞：女大生坐奧迪慘死　炫富男10萬交保!
女教師「拜拜穿這樣」！　廟內跪地畫面超誠意
快訊／12-17歲青年開放接種第二劑BNT

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

文化部官員變綠蟑螂！離岸風電工程索賄近千萬回扣　他辯只是經手

爆「核能流言終結者」志工性騷引內訌　女秘書提告復職吞敗

闖空門偷現金+金飾得手88萬　竊盜3人組偷遍南台灣

OL沒穿內褲夜店大喊「我被強暴」　198壯男喊冤：她拉著我硬要

小四女遭男同學踹脊椎！家長怒控虐殺未遂　教育處曝和情書有關

北投好市多停車糾紛！被指「像狗咆哮的恐怖分子」　他反嗆怒告

3分鐘換車道17次！五楊高架小貨車逼車影片曝　超惡劣涉強制罪

身體不適仍堅持送6歲兒上學！新店爸疑心臟病發「自撞路樹」亡

快訊／內湖台北花市火警「濃煙狂竄」！　攤販急滅火遭灼傷

屏東縣議員周陳文彬賄選　判刑4年定讞也遭判當選無效

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

無照酒駕「鐵架沒綁好」轉彎噴出　騎士載運妻閃不及！輾過慘自摔

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

騎士高速撞上轉彎汽車超驚險！　神技術翻一圈越引擎蓋完美落地

鄧佳華真的騎YouBike跑外送　 曝「接110單獎金」：有粉絲合照

鄧佳華深夜直播爆哭...頭撞牆 飆淚喊「宜軒」：我該忘記妳了

文化部官員變綠蟑螂！離岸風電工程索賄近千萬回扣　他辯只是經手

爆「核能流言終結者」志工性騷引內訌　女秘書提告復職吞敗

闖空門偷現金+金飾得手88萬　竊盜3人組偷遍南台灣

OL沒穿內褲夜店大喊「我被強暴」　198壯男喊冤：她拉著我硬要

小四女遭男同學踹脊椎！家長怒控虐殺未遂　教育處曝和情書有關

北投好市多停車糾紛！被指「像狗咆哮的恐怖分子」　他反嗆怒告

3分鐘換車道17次！五楊高架小貨車逼車影片曝　超惡劣涉強制罪

身體不適仍堅持送6歲兒上學！新店爸疑心臟病發「自撞路樹」亡

快訊／內湖台北花市火警「濃煙狂竄」！　攤販急滅火遭灼傷

屏東縣議員周陳文彬賄選　判刑4年定讞也遭判當選無效

紐時：西方囤積疫苗Omicron現蹤　應驗給病毒機會突變

被爆曾說「做事都不政治」？柯文哲乾笑　北市：尊重王國材發言

平均15歲女參賽「走音掉拍成笑柄」！韓網怒批新選秀《放學後的心動》

Virgil Abloh生前人緣佳！　陳冠希、吳建豪、超模好友發文悼念

會員點數年底屆期　高鐵天天有優惠！點數可抵車票、換星巴克

光洋科小股東登報指台鋼「禿鷹集團」　市場派王炯棻今赴北檢開告

鈴木誠也吸引9至15隊大聯盟球團　有比錢更重要的事

立委憂金管會卡產業活水！　龔明鑫：本週要跨部會溝通

直播主「試睡凶宅24小時」吸5萬人圍觀！　成功售出成交額560萬

文化部官員變綠蟑螂！離岸風電工程索賄近千萬回扣　他辯只是經手

社會熱門新聞

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

甜美女大生坐R8慘死　貼心提醒父母「最後一句話」曝

台中男被甩棍狂毆　4人被逮

獨／R8男遭爆是討債集團成員　愛混夜店炫富　

關鍵警是他！1異狀查出女房東遭悶殺

老公表妹玩亂倫SOD！　人妻抓包鹹濕對話崩潰

高雄監獄集體性霸凌6玩1　下場曝光

23歲女跟男友夜遊爆頭亡！父母「試管3次才生下」接死訊心碎

激戰片遭前男友PO網！朋友3年後發現

劉殷瑋殺女房東　晚間收押禁見

堅持送6歲兒上學！新店爸疑心臟病發「自撞路樹」亡

獨／R8哥臉書愛曬超跑　遭爆「租3小時」為拍照

國中生「防狼噴霧當香水」教室噴灑！釀11人送醫

更多熱門

相關新聞

大狗被誤認孩子的爹　牠秒變嬰兒

大狗被誤認孩子的爹　牠秒變嬰兒

體型和年紀不是一定成正比！飼主林瑄家裡養了一隻身型超龐大的標準貴賓「嘎逼」，擁有一張童顏的牠雖然還是個小朋友，但是自從原PO的媽媽認養了一隻玩具貴賓回家後，嘎逼就常常被不認識的人誤認是「孩子的爹」，殊不知其實牠的年齡根本就比小貴賓還要小，讓媽媽看了都不禁為牠抱屈，哭笑不得。

他迷上脫衣舞孃　竟花掉和女友的買房基金

他迷上脫衣舞孃　竟花掉和女友的買房基金

泰環球小姐傳遭攝影師性侵　至少10人受害

泰環球小姐傳遭攝影師性侵　至少10人受害

整復師淪淫狼　毀2女身心靈賠115萬換免囚

整復師淪淫狼　毀2女身心靈賠115萬換免囚

母山羊遭性侵慘死　老翁面臨重刑

母山羊遭性侵慘死　老翁面臨重刑

關鍵字：

夜店性侵強制性交身材體型崩潰歇斯底里

讀者迴響

熱門新聞

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

江宏傑淚崩求救「有點撐不下去」　認低潮封閉大哭

成人第3劑要打了　青少年恢復接種第2劑

天龍人輸了？最富村莊在「中部」最窮身家也破億

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

中信銀薪轉戶驚傳集體遭盜刷！　銀行：已退刷換卡

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

兇猛Omicron初估可「1傳50」！重症醫勸：這100天內待在家追劇

石二鍋「新制度曝光」　網嗨：要吃爆

4縣市大雨　強冷空氣明南下！最凍7度時間曝

Omicron初期症狀曝　極輕微且不會失去嗅覺！

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

牧師激戰長髮妹猛聞內褲！　信徒全拍下

鄧佳華外送3小時62單！律師算月薪傻眼

印度神童警告「4國家疫情警報響了」Omicron蔓延

更多

最夯影音

更多
超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！
白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面