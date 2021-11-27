鄧佳華真的騎YouBike跑外送　曝「接110單獎金」：有粉絲求合照

▲鄧佳華真的騎單車跑外送。（圖／翻攝自鄧佳華FB）

記者施怡妏／採訪報導

網紅鄧佳華轉職擔任外送員，他26日深夜張貼了一張照片，是騎乘YouBike的照片，畫面曝光後，引起許多討論，稍早他貼出一則影片，是昨晚跑外送時拍攝的，他向記者透露，昨晚跑了2小時，只接了7單而已，「下雨天不太好跑」，並強調2530元的獎金是真的。

鄧佳華在臉書發文，「騎著YouBike，颳風大雨跑Uber Eats，另外接110單，有額外獎金2530元」，並附上一則昨晚跑送的影片，可以看到他背著綠色的外送包，騎著YouBike，還戴上安全帽，看起來有模有樣。

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不過，網友卻在留言區狂酸，「演的還真像」、「這秀做的真好，沒看過那個送餐的，有專門攝影跟拍」、「騎機車的多年Uber老手，每天跑30單都快往生了，你新人就110單還只騎腳踏車？」「會不會拍完這段就收一收回家了」、「騎太慢失敗」、「難怪我湯麵變乾麵」。

▲他強調獎金是真的。（圖／鄧佳華提供）

鄧佳華向記者表示，雖然已經考上Uber Eats的外送員資格，不過要等公司通知領裝備，和專有的帳號才算能跑單，昨天跑外送用的是朋友的帳號，昨天晚上跑了2小時，只接了7單而已，大概賺300元，「下雨天不太好跑」，他也笑說，有遇到認出他的客人，還一起拍了合照，「擁有成就感，喜歡這樣的感覺」。

另外，許多網友認為他所說的，「接110單，有額外獎金2530元」是在騙人。對此，鄧佳華貼出外送平台截圖，證明真的有額外獎金，上面寫著跑75趟，有1200元的獎金，「即可解鎖下一個獎勵方案」，下一階段的獎勵是跑15趟，獲得600元獎金，接著再跑20趟，就可再拿到730元，總言之，跑完110單之後，就能獲得2530元的獎勵金。