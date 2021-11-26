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東南客運「20車集體故障停駛」！真相竟是加錯油　承包商慘挨告

▲▼東南客運示意圖。（圖／翻攝東南客運官網）

▲東南客運去年發生20輛公車因零件故障，集體停駛事件。（示意圖／翻攝東南客運官網）

記者劉昌松／台北報導

在北中南都有據點的東南客運公司，去年7月發生台北20輛公車集體故障停駛事件，嚴重影響營運，檢修發現是因為加到品質較差的柴油，導致相關零件毀損，因此控告簽約的油商涉嫌詐欺等罪，台北地檢署認為，邱姓油商負責人一時失誤把高級柴油摻到普通柴油，並非自始存心詐騙，26日以查無犯意等理由，處分不起訴。

根據官網介紹，東南客運2002年加入台北市聯營公車系統，陸續接駛偏遠服務路線，2007年再接駛高雄市多條路線，目前在台中市也有多線營運中，而一般民眾不知道的是，原來公車加油不是到加油站，而是請特約油商把油車開到總站提供補給。

▲汽油、柴油、加油。（示意圖／達志影像）

▲油商幾乎每天載著油去幫東南客運公車加油。（示意圖／達志影像）

東南客運公司原本和邱姓油商簽約，由邱男負責提供台北總站2020年全年度的高級柴油，東南依加油數量與浮動油價給付報酬，但在7月間，有20輛公車陸續出現故障無法上路的情形，班次大受影響，檢修之後發現，包括柴油心、油水分離器等油箱相關零件壞掉，懷疑是因加到劣質油所導致。

原本東南客運希望邱男賠償數百萬元的修理、停駛損失，邱男也簽下沒有載明金額的賠償承諾書，但東南認為，邱始終沒有要賠錢的意思，決定控告邱男涉嫌詐騙、侵占油錢，以及毀損車輛零件等多項罪名。

邱男到案坦承，他在7月14日那天，因為業務關係，先運了普通柴油到其他地方工作，然後補充高級柴油去東南客運，可能因此不慎摻到，檢察官調查，邱男幾乎天天幫東南客運加油，過去也沒有出現過這種公車集體故障紀錄，認為邱男可能真的是不小心混油，以無法證明一開始就犯意等理由，處分不起訴。

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