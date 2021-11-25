女嬰「心臟衰竭」葉克膜救回　母告月子中心過失卻喊：不要她了

▲還沒滿月的小女嬰因心臟衰竭送醫救回一命，母親卻在司法調查責任歸屬時喊說不要她了。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名剛出生的小女嬰，在月子中心突然發生心臟衰竭，經緊急送醫救回一命，女嬰媽媽認為，月子中心沒有照顧好女兒，控告月子中心負責人、護理師等3人涉嫌過失傷害，但之後出庭作證時，卻不耐煩喊說：「我不要了，給她爸爸」，全案最後因女嬰被診斷出有先天性心臟病，台北地檢署25日處分月子中心3人不起訴。

據了解，小女嬰的父母沒有登記結婚，2月初呱呱落地後，就和母親一起住進台北市中正區的老牌知名月子中心，由專業醫護人員照顧生活飲食，沒想到2月24日，小女嬰突然出現心搏過速、心臟衰竭，月子中心趕緊將小女嬰送醫，期間還一度使用到葉克膜搶救，所幸最後平安無事。

女嬰的父母認為孩子生下來時，婦產科都說很健康，卻還沒滿月就瀕臨死亡，一定是照顧過程有問題，控告月子中心涉嫌過失傷害，但醫院診斷後認為，其實小女嬰罹患先天性的心臟疾病，因為十分罕見，不一定能在初生時發現。

檢察官為此傳喚父母出庭表示意見，沒想到女嬰的母親疑因不想為了這個案子，大老遠從中南部北上開庭，竟然喊著不想再管了，「我不要了，給她爸爸」，最後被告的月子中心負責人、護理師等3人，因罪嫌不足等理由，被檢察官處分不起訴。

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