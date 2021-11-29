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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

四大公投民調反轉　徐巧芯：我11月初就發現不對勁

▲▼0409台北市議會,台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

1218四大公投投票進入倒數階段，根據《美麗島電子報》最新民調，公投綁大選同意大和不同意差距剩不到5%，珍愛藻礁公投已經反轉，核四同意則落後不同意多達15%，就連民調穩定領先的反萊豬公投差距也在不斷縮小。國民黨議員徐巧芯表示，自己11月5日的時候就發現不對勁，國民黨一直被動防守，最後投出來可能會翻盤。

藍綠動員迎戰四大公投案，根據《美麗島電子報》公布的最新民調，若不計是否會去投票的因素，「反萊豬進口」公投同意的為55.4%、不同意為37.9%；「重啟核四」公投同意重啟的有37.8%、不同意重啟的為51.9%。「公投綁大選」公投同意的有46.1%、不同意為41.7%；「珍愛藻礁」公投同意三接遷離的有35.0%、不同意三接遷離的為41.1%。

徐巧芯表示，11月初就發現不對勁，所有公投議題在攻擊的人都是民進黨，國民黨只是一直防守，沒有攻擊的主題跟議題，本來國民黨對公投的解釋和說明，應該是回應選民，現在卻變成回應民進黨。「民進黨開始扯美豬、萊豬，國民黨天天在解釋這不是美豬、是萊豬，每天在解釋、沒有攻擊，變成在吃老本，但吃老本能吃多久？」

徐巧芯指出，看萊豬公投民調就知道，差距最大時是7比3，現在卻只差15%，看民調要看趨勢，最近聽到國民黨內一些不具名的黨內人士稱，最後應該是兩好兩壞，「但單從美麗島電子報民調來看，最後20天投出來會翻盤。」

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