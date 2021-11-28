張志豪「3問」洪孟楷：你支持重啟核四？支持三接遷至台北港？

▲新北市議員張志豪。（圖／翻攝張志豪臉書）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委洪孟楷28日指出，民進黨政府拿人民納稅錢打美牛、美豬廣告。對此，民進黨新北市議員張志豪則在底下留言，提出「三問」，追問洪孟楷選區內的核四議題，是否應該重啟，以及是否支持三接工程遷至台北港？

洪孟楷28日中午在臉書以「拿人民納稅錢打美牛美豬廣告，民進黨政府不只開放萊豬難道還有業績壓力嗎！」為題發文表示，雜誌上美牛美豬照片，配上美國國旗，卻原來是行政院的廣告。

洪孟楷批評，這種用人民納稅錢幫別國肉品大打廣告實在離譜，沒有最下限、只有更下限，他更要代表三族群人問政府，「對得起國人嗎？」

對此，張志豪則在貼文下留言，對洪孟楷提出「三問」：第一，萊牛可以吃，為何萊豬不行？此外，「三接天然氣工程改遷至台北港，你同意嗎？」，以及「重啟核四，你同意嗎？」

張志豪說，洪孟楷刻意逃避以上這三題，才是對不起國人，也對不起新北市民。對於張志豪的留言，有讀者也接續留言指出，洪孟楷不敢回，因為心虛，建議不用跟被共產黨打敗的黨認真。

▼國民黨立委洪孟楷28日表示，雜誌上美牛美豬照片，配上美國國旗，原來是行政院的廣告。（圖／取自洪孟楷臉書）

