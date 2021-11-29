何志偉被嗆「你爸媽6、70歲是否該死一死？」喊告　黃士修還原當下對話

▲核四公投領銜人黃士修。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委何志偉29日指出，重啟核四公投領銜人黃士修在政論節目中，對他語言暴力，三度說出「你爸媽都6、70歲了，是不是該去死一死？」何也貼文表示，「黃士修嚴重言語暴力，我該提告了？」，黃士修則在臉書還原當時對話，並反擊是何志偉公然搞帶頭年齡歧視。

何志偉指出，他昨天在節目中表示，「士修你現在大約是34歲，可是核四廠拼拼湊湊，至今已41歲了還沒啟用，你敢用一個比你老的微波爐去熱食物嗎？」

不過，黃士修重複三次回應，「照你的邏輯，你爸媽都6、70歲了，是不是該去死一死？」對此，何志偉表示，節目製作單位最後可能考量對社會「不良示範」，這一段並沒有播出，但作為當事人，他的心情實在難以平復。

對於被何志偉指「語言暴力」，黃士修則在臉書還原當時對話，如下：

何志偉：「核四是超過四十歲的電廠……」

黃士修：「核四在1999年動工，才二十二歲。」

何志偉：「超過二十年的微波爐，你敢用嗎？」

黃士修：「你爸媽活到六七十歲，你就嫌他們太老該去死嗎？」

何志偉：「你再說一次看看。」

黃士修：「你爸媽活到六七十歲，你就嫌他們太老該去死嗎？」

何志偉：「你再說一次看看。」

黃士修：「你爸媽活到六七十歲，你就嫌他們太老該去死嗎？」

何志偉：「我爸已經過世了！胰臟癌！」

黃士修：「所以活到六七十歲就該去死嗎？」

何志偉：「你欠我一個道歉！」

趙少康：「核二核三廠用了快四十年，美國核電廠用到六十年八十年，都還在運轉啊。」

何志偉：「我知道黃先生不會道歉。」

黃士修：「廢話，那你就不要搞年齡歧視。」

黃士修表示，何委員公然搞帶頭年齡歧視，超過二十歲就該廢掉。我的爸爸在三十幾歲就因猛爆性肝炎過世，還沒能活到何委員現在的年紀。但我不是靠爸族，從來沒拿來說嘴過。