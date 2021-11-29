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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨設駐美代表處　「藍營口譯哥」明前往華府

▲▼黃裕鈞 講師。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃裕鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席朱立倫上任後，積極拓展政黨外交、強化對外關係，同時授命被稱為「藍營口譯哥」的國際部副主任黃裕鈞（Eric Huang）於11月30日赴美國華府，主責開設國民黨駐美代表處，以及加強國民黨對美關係維繫及外交相關工作等事宜。

國民黨國際部表示，黃裕鈞於赴美前的準備期間，親自拜訪或電訪多位擁有豐富駐外經驗與深厚外交實力的黨內外交領域前輩，包括前駐美代表沈呂巡、前駐日代表馮寄台、前國安會副秘書長張大同、前國安會副秘書長何思因、前國安會秘書長蘇起、前國安會秘書長胡為真、前外交部長胡志強、以及前外交部政務次長暨現任國民黨副主席夏立言等外交前輩。

國際部指出，這些前輩們都是曾肩負國家外交使命重任的資深外交先進，除了祝福即將動身赴任的黃裕鈞外，更樂見與肯定有年輕世代在國民黨處境艱難的此時此刻，願意站到第一線承擔艱鉅任務。外交先進們在給予肯定的同時，也傳授許多外交實戰的經驗，世代傳承、薪火相傳，期盼幫助黃裕鈞此行順利成功圓滿達成任務，為國民黨對美關係開創嶄新未來。

國際部主任黃介正表示，黃裕鈞獲得了國民黨外交前輩們的誠摯祝福，也會謹記赴美工作應如履薄冰、戒慎恐懼，相信他會在華府積極、認真的工作，將國民黨堅定捍衛中華民國、保衛臺灣以及厚實台美關係的政策立場，真切廣泛地傳達給美國所有的好朋友。

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