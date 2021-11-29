「反萊豬≠反美」　她整理5大QA：公投主文完全沒提美國

▲反萊豬等4大公投將於12月18日正式投票。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

反萊豬和珍愛藻礁等攸關食安和環保4大公投將於12月18日正式投票。根據ETtoday最新民調顯示，有55.9%同意反萊豬進口，而國民黨立委吳怡玎也製作5大QA懶人包，讓民眾瞭解反萊豬的相關疑問。

反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁、重啟核四等四大公投12月18日投票，國民黨和民間團體持續在全台舉行街頭宣講，呼籲民眾投下同意票；民進黨則豪砸5800萬，由總統蔡英文帶領黨內黨公職人員，進行全國宣講。

關於投票資訊，民眾可透過「110年全國性公民投票專區」網站，就可以看到「我要去哪投票」平台，即時查詢投開票所地點。因公投年齡下降至18歲，此次具投票權人多達1988萬人，比2020年總統大選投票人數（1931萬人）還多。

反萊豬5大QA懶人包（來源：吳怡玎臉書）

Q：反對萊豬=反對美國，影響台美關係？

A：反萊豬不等於反美豬。公投主文完全沒到對美豬進口，不含萊劑的美豬我們是不反對的！民進黨現在宣傳反萊豬等於反美豬反而影響台美關係！

*反萊豬公投主文：「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精(萊克多巴胺等乙型受體素)豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」

Q：反對萊豬進口台灣將無法加入CPTPP？

A：美國非CPTPP會員國！美國不是會員也宣佈不加入！CPTPP目前會員11國，其中3個國家根據人民的飲食習慣，禁止萊牛進口，我們也應該依據國人飲食習慣，禁止萊豬進口！

Q：政府依照CODEX標準開放？

A：CODEX的標準也沒有開放全豬，台灣卻是全豬100%開放！而且CODEX的標準建立在一個只有"6”個人的實驗，其中1人還因出現心悸現象，中止實驗。

Q：國民黨為什麼當年開放萊牛現在反萊豬？

A：台灣平均每人一年吃豬肉是牛肉的5-6倍！國民黨2012年雖開放萊牛進口，但堅持「牛豬分離」，並且不進內臟！

Q：你在美國不吃豬肉嗎?

A：美國肉品清楚標示是否含萊劑！在美國消費者能自由選擇要不要買萊豬！民進黨政府僅規定進口豬肉標示產地，不強制標示是否含萊劑！

▼有關反萊豬公投，吳怡玎製5大QA懶人包。（圖／翻攝自Facebook／吳怡玎）