用過至少30歲了！Foxy下載電影「老是變A片」　網秒懂：都先關喇叭

▲約15年前Foxy流行於港台，許多人都會用此軟體下載音樂、電影。（翻攝自爆廢公社公開版）



圖文／鏡週刊

現在有各式串流平台可以收聽正版音樂、追劇，曾經風行一時的千千靜聽、Foxy等非法軟體如今也只剩回憶，就有網友在臉書社團表示，用過Foxy的人現在應該都已經30歲了，並分享自己狂中毒的事蹟，引起不少網友共鳴，紛紛回憶除了不斷中毒外，「下載任何東西，最後都會是A片」，笑稱Foxy最強大的是搜尋引擎。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張Foxy的頁面截圖，表示用過Foxy的應該都已經30歲了，並透露自己曾經下載遊戲的外掛後中毒，接著又下載重灌軟體，灌完後還是中毒，「最常見的應該是下載年度大片變日本電影……」

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▲網友回憶曾用Foxy下載遊戲外掛但狂中毒。（翻攝自爆廢公社公開版臉書）

貼文讓不少網友開始「想當年」，紛紛留言表示除了中毒還是中毒外，根本全部都是A片，「下載玩命關頭 誰知道變成玩命龜頭」「玩遊戲天堂結果玩到色情遊戲被爸爸看到打的半死」「下載周董的MV結果是愛情動作片」「我就是從這時候，被強迫看謎片的」「當年這可是驚喜箱啊！！」「下載航海王，結果是A片，重點是我看完了」「下載完檔案，要開啟的第一件事情先關喇叭，不然你爸媽都以為你長大了」。

Foxy是P2P軟體，主要流行在台灣、香港、澳門，2007年被發現用Foxy可以搜尋到使用者儲存在電腦內的各種帳號密碼，2008年香港藝人陳冠希裸照事件，Foxy被大量網友當成傳播裸照的工具，其後又發生多起類似事件，2010年Foxy因分享未授權的電影、音樂，被多家電影商及唱片公司提告違反《著作權法》，Foxy最終在2011年10月22日宣布正式終止服務。



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