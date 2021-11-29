人妻狂劈腿！勾25歲鮮肉殺夫　7歲女竟叫殺父嫌「新爸爸」

▲警方逮捕陳男與姚女，陳起初一肩扛下罪責，姚則急於切割。



圖文／鏡週刊

台中市霧峰分局偵破姚女勾結小王殺害親夫袁男一案，辦案人員發現這對相差快十歲的姊弟戀，年僅25歲的小王陳男，相當迷戀姚女，不顧家人反對，非得把姚女母女帶回家同居，而姚女戀姦情熱，竟然要女兒叫殺父凶嫌「新爸爸」，甚至她殺夫過程，也不避諱女兒在場，以致女兒童言童語，在法庭上間接證實母親參與殺害父親。

負責偵辦此案的偵查隊長陳文哲說，更可怕的是，不僅迷昏死者的過程，姚女7歲的女兒在旁，女兒後來甚至在偵查庭上證稱：「當時舊爸爸睡著了，媽媽拿著刀子，新爸爸（陳男）跟媽媽吵架…」證實陳供述屬實。

姚女的確曾建議持刀殺人。陳文哲說，姚戀姦情熱，帶女兒與情夫同居，搞得孩子觀念錯亂，竟叫小王「新爸爸」，枉費袁男為了女兒，百般忍耐妻子劈腿成性，需索無度。

陳男的大嫂也說：「家裡一直很反對小叔帶一個大他快十歲、還有小孩的女人回家，姚女騙說她已離婚，但老公又常打電話來，二人糾纏不清，搞得家裡烏煙瘴氣。」

▼警方在陳男住處找到死者的背包，也在附近的水溝發現裝有骨骸的袋子。



陳男的大嫂還透露，姚女疑似虐童。她說：「這孩子很可憐，經常喊餓，姚整天上網，根本不理，我看不過去，主動幫她照顧女兒，幫孩子洗澡時，發現她非常瘦小，肋骨浮現，明明已經7歲，卻比我4歲的兒子還小隻。」她還曾半夜聽到孩子飢餓難耐，大聲嚎哭，但母親不理，還怒罵：「閉嘴！我要睡覺。」

針對這起殺人焚屍案，台中地檢署上個月底偵查終結，依殺人、偽造文書、侵害屍體、詐欺等罪嫌，將姚女、陳男提起公訴。檢察官指出，去年袁男向妻子與陳提出侵害配偶權告訴，法官判賠20萬元，今年初，姚主動向台中地方法院訴請離婚，但她連4,000元的裁判費都繳不起，被法官裁定駁回，在不爽被老公抓姦、判賠，又沒錢離婚的狀況下，竟動了殺機。

檢方強調，姚女預謀殺夫，事證明確，她一度認罪，後來卻翻供堅稱是被情夫逼迫，而陳男雖然當庭表示後悔，但卻抱怨沒有工作、車貸沒繳清、羈押在看守所裡沒錢買東西，對於自己殺人毀屍的惡行，沒有任何反省，因此建請法院從重量刑，讓二人付出應該有代價。

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