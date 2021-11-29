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白冰冰經紀人也受害　「水木清華校友會長」遭控詐財睡女生拍片

台灣水木清華校友會會長朱長生最近到處捐贈防疫物資，塑造公益形象。右為台北市議員應曉薇。（翻攝台灣水木清華校友臉書）

▲台灣水木清華校友會會長朱長生最近到處捐贈防疫物資，塑造公益形象。右為台北市議員應曉薇。

圖文／鏡週刊

自稱「台灣水木清華校友會」會長的朱長生，近來打著校友會名號，到處捐贈防疫物資，塑造公益形象，不過，藝人白冰冰的經紀人陳孝志及多位人士卻出面指控，朱是不折不扣的騙子。

本刊調查，46歲的朱長生畢業於清華大學，自稱是中國大陸台商，2018年自行成立「台灣水木清華校友會」，以校友會長名義舉辦各項活動，國立清華大學校友總會聽到消息，二度在官網發表聲明切割，但朱置之不理，仍照常以校友會長名義在外走跳，宣稱年收入破億元，有管道可代辦貸款，並以投資豪宅等名義大肆吸金，就連藝人白冰冰的經紀人陳孝志也受害。

▼朱長生因傳送與人妻的性愛影片給對方先生，今年4月被依「散布猥褻圖畫」等罪判刑7個月。

朱長生因傳送與人妻的性愛影片給對方先生，今年4月被依「散布猥褻圖畫」等罪判刑7個月。（翻攝台灣水木清華校友臉書）

陳孝志告訴本刊，去年8月他在聚會上認識朱長生，對方問他有無辦理青創貸款的需求？還聲稱利率低、手續簡便，最高可借100萬元，讓當時受疫情影響、收入銳減的陳頗為動心。朱還說，一般人申辦容易被政府、銀行刁難，但他有「綠色通道」，要陳好好把握。朱還邀陳加入校友會群組，陳發現群組內有不少民意代表，感覺朱人脈很廣，於是在去年10月找朱代辦青創貸款，慢慢落入陷阱。

▼被害人指控，朱長生宣稱有「綠色通道」可代辦貸款，卻趁機詐騙。

被害人指控，朱長生宣稱有「綠色通道」可代辦貸款，卻趁機詐騙。（讀者提供）

陳孝志告訴本刊，過了2個月之後，青創貸款仍沒下文，每當他追問進度，朱都要他放心，還轉移話題。不久後，朱開始搞神隱。

陳孝志說：「我常常催促他，但朱長生都推說在忙校友會的事，沒時間幫我追貸款。今年1月，他透過助理告訴我，改由校友會成員林智宏接手。」之後，3月某天他與林約在林的公司碰面，林自稱與某外商銀行很熟，還當場拿出近200張信用卡強調：「我專門幫人辦貸款。」

▼朱長生擅自使用清大校徽（箭頭處），並以校友會名義在外活動，讓清大很頭痛。

朱長生擅自使用清大校徽（箭頭處），並以校友會名義在外活動，讓清大很頭痛。（翻攝台灣水木清華校友臉書）

今年5月，陳孝志追問貸款進度，林智宏告訴他一定要有刷卡紀錄，銀行才會核貸，要他辦信用卡，還要求卡片交給他保管，將來方便辦貸款。後來，林背著他刷了40多萬元，陳收到刷卡通知後，找林詢問，林辯稱是銀行的「內部作業」，還說會在隔天繳清卡費，陳便不再追究，但不久，陳接連收到銀行的催繳通知，這才發現他不但沒繳錢，竟還再度盜刷，才驚覺上當。

▼朱長生被控與林智宏拿和國民黨立委蔣萬安等名人的合照，招搖撞騙。

朱長生被控與林智宏拿和國民黨立委蔣萬安等名人的合照，招搖撞騙。（讀者提供）

陳孝志說：「後來我才知道不只我一人受騙，很多被害人陸續找上林智宏，他現在已經跑路了，但他的公司卻變成朱長生的校友會據點，朱雖然跟林切割，說他找不到林，不過有人流出朱幫林連夜搬走行李箱的影片，打臉朱的說法。此外，朱還讓家人搬進林租的豪宅。」

不只如此，另一名中國大陸台商Ｂ先生也向本刊指控朱長生與林智宏的惡行。Ｂ先生說，朱、林二人找了很多人加入校友會，但多數都不是清大校友，朱還會出示捐贈防疫物資的新聞，強調校友會形象很好，沒想到竟是藉此吸金、詐騙。

▼藝人白冰冰（右）的經紀人陳孝志（左）也遭朱長生等人詐騙，損失數十萬元。

藝人白冰冰（右）的經紀人陳孝志（左）也遭朱長生等人詐騙，損失數十萬元。（翻攝陳孝志臉書）

Ｂ先生說，他曾目睹朱長生在要大家辦貸款，之後再轉介給林智宏，或要大家找金主投資豪宅或口罩，並誆稱口罩是美國進口，其實是中國大陸貨，讓不少人受騙上當。

此外，還有年輕女子告訴Ｂ先生，說朱長生會騷擾女生，甚至把女生騙上床，並拍下性愛影片，已有多人受害。今年4月，朱也因傳送自己與人妻的性愛影片給對方先生，被依「散布猥褻圖畫」等罪判刑7個月定讞。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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