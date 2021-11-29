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好市多正義KO哥在哪？486先生要送「3萬6大禮」：他真是清流

記者曾筠淇／綜合報導

好市多舉辦了為期一週的黑五購物節，怎料竟意外鬧出打架場面。新莊店有名男子為搶到自己想要的產品，移開紅龍繩柱插隊，最終被另名正義男子現身阻止，並且倒地。消息曝光後，團購達人486先生就打算找出這名正義KO哥，「我要送他一台LG最高檔的雙層超級大白空清機。」

本站曾報導《好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO》，44歲的林姓男子疑似為了入手好市多熱門商品「藍薑洗髮精」，因此移開紅龍繩柱插隊；在一旁等待電梯的黃姓男子見狀，立刻出言制止，兩人爆發肢體衝突，而插隊的林男也遭黃男KO倒地，最後雙方到派出所互告傷害，警方依規定受理函請偵辦。

對此，486先生就在臉書上表示，「社會要進步，就是必須遵守秩序」，有些人囂張慣了，踢到鐵板後就變成小丑。話鋒一轉，他突然問起，「誰認識這位正義KO哥？」

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原來，486先生肯定黃男見義勇為的精神，「我要送他一台LG最高檔的雙層超級大白空清機，他真是清流！」486先生文末也再次強調，他是真的要送，絕非說說而已。

據了解，486先生口中的「雙層超級大白空清機」可能是「LG PuriCare 360°空氣清淨機 2.0 雙層」，一台市價3萬6800元。

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