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開店前破百人排隊！好市多黑五最終場人潮爆滿　民眾狂擠「這3區」

▲好市多黑五最終場，開店前破百人排隊。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

最終場人潮爆發！好市多黑五購物節今（28）日來到最後一天，店門還沒開就已經有破百人排隊，而開始營業後，人潮都擠在民生用品區，像是洗髮精、記憶枕、床墊等，保暖衣物區也有許多人逛，而生鮮食品類今日則是有不少民眾選購澳洲牛肋條真空包，保健食品類的優惠品項也增加不少。

《ETtoday新聞雲》記者一早7點50分到好市多內湖店直擊，黑五購物節來到最後一天，人潮也比前幾日更多，還沒開店營業就有破百人排隊，原本業者只開放停車場排隊，但人潮實在太多，業者緊急分散停車場人潮，將大部分人移至大門口排隊。

▲▼好市多黑五最後一天人潮曝光。（圖／記者周姈姈攝）

▲民眾一進賣場就先搶功APPLE區。

▲▼好市多黑五最後一天人潮曝光。（圖／記者周姈姈攝）

▲民生用品如洗髮精、衛生棉皆有優惠價。

▲▼好市多黑五最後一天人潮曝光。（圖／記者周姈姈攝）

▲床墊也有許多人選購。

賣場一開，不少民眾圍繞在APPLE區，AirPods Pro 降噪耳機搭MAGSAFE充電盒原價6899元 ，現在只要5999元，直接省下900元，而同樣聚集人潮的還有民生用品區，液體衛生棉、洗髮精、牙刷皆有優惠價，居家用品類包括記憶枕、床墊也有許多民眾觀望。

▲▼好市多黑五最後一天人潮曝光。（圖／記者周姈姈攝）

▲保暖衣物區也聚集人潮。

▲▼好市多黑五最後一天人潮曝光。（圖／記者周姈姈攝）

▲澳洲牛肋條真空包下殺429元，現場有不少民眾選購。

保健食品類今日也新增較多品項，像是接骨木莓粉、參蔘濃縮精華飲等，生鮮食品類則是有澳洲牛肋條真空包、美國特選菲力牛排、韓式燒烤牛肉等，就連老蕭拌麵也直接祭出出399元超殺優惠價。

提醒民眾，好市多「黑色購物節」今日最後登場，優惠商品皆數量有限，民眾可要好好把握時間省荷包了。

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