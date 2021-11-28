美國黑五爆多起「快閃搶劫」　20人揪團拿了就跑！瘋狂搜刮賣場

▲美國26日黑色星期五發生許多「快閃搶劫」案件。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國今年的「黑色星期五」（26日）與周末除了民眾瘋狂搶購之外，也爆發多起聚眾「快閃搶劫」事件，成群結眾的搶匪直接衝入賣場拿走貨架上的商品，下秒隨即逃亡。根據路透社報導，洛杉磯與美國其他城市的警方周末大部分時間都在巡邏，尋找可疑的嫌犯。

報導指出，洛杉磯警察局與洛杉磯縣治安部門27日報告了至少2起搶劫案，但根據當地媒體KCAL-TV統計，黑色星期五當天光在洛杉磯西區就發生了6起搶案。當局人員以「砸櫥窗搶劫」（smash-and-grab）來形容這些竊盜案，其中一件由8人組團到洛杉磯市區南部的家得寶（Home Depot）賣場，直接走到工具區，搶走了價值約400美元的數支鐵槌、大型長柄鎚與鐵鍬。

然而，根據洛杉磯電視台KTTV報導，這起發生在周五晚間的家得寶搶劫案涉及多達20名嫌犯，開著10輛汽車來到家得寶，犯案時都戴著滑雪面罩。店員Luis Romo表示，當下員工曾關閉前門試圖阻止，但這些嫌犯舉起大槌宣稱，任何擋路的人都會受傷。

報導也提及其他搶案，包含洛杉磯一起10人以上搶匪闖入商店搶奪商品，不付錢就逃離現場；明尼蘇達州與威斯康辛州交界的雙城區有2家電子販售商百思買（Best Buy）遭洗劫，其中一起案件涉及人數多達30人；伊利諾州芝加哥正在調查一起黎明前的零售商店搶案；近期最大宗的「快閃搶劫」則是上周六舊金山郊區一家百貨公司遭到80名嫌疑人洗劫。

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