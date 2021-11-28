好市多「高CP值神物」爆巨雷！萬人認證好用　買回家傻了：會割傷

▲好市多。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

美式賣場好市多深受民眾歡迎，不少人都會前往選購高CP值好物。就有網友日前購買了太星電工的延長線，結果才正要打開使用，就大卡關！他將煩惱PO上網後，吸引萬人按讚，苦主們紛紛直呼，「我拆到暴怒！還一直怪剪刀太爛了」、「真的很難拆，塑膠殼很容易割到手」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼文，從照片中可見，桌上擺著太星電工5開4插的延長線2入，還有1把剪刀和1支美工刀，可見原PO費了多大的勁才將包裝給拆開，對此他就感到相當無語。

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▲這包裝超難拆！（圖／原PO授權引用）

貼文曝光後，不少苦主都留言回應，「真的超級難拆！拆到手都要割到了」、「我之前買這個也是拆到手軟，有點生氣」、「真的，我之前拆到割到手」、「不好拆，都只能用大剪刀從上面剪開」、「好用但是的確超難拆，原來不是只有我有這個困擾」、「我剛剛被割傷了，就為了拆這個包裝」、「的確是讓人拆了會氣到高血壓的包裝」、「我拆到指甲差點斷掉」。

此外，還有些網友推測包裝這樣設計的用意，「難拆是你買回家後在難拆，只要被買走前能達到防偷就好了」、「這是以『緊緊包起來』為目的的包裝方式，不是為了『方便打開』為目的」、「記得是故意做成難開的喔」、「很怕被偷吧」、「賣場都是這種包裝，防止被偷掉包」。