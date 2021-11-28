好市多格鬥片神配樂《天堂》！「食人妖精給你金幣87」搭到笑趴

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多日前舉辦「黑五購物節」，結果新莊店卻發生打架事件！一名男子為了搶到自己想要的商品，逕自移開紅絨繩柱插隊，遭到另一名男子制止，2人當場互相揮拳攻擊，把賣場變成格鬥台，而插隊哥僅18秒就慘遭KO，影片在網上瘋傳。就有網友配上線上遊戲打怪的音效，讓其他人笑翻。

本站27日報導《黑五「好市多變格鬥台」 2壯碩男互揍！網見搶這神物秒懂了》，有會員拍下當時的格鬥畫面後，上傳到臉書，影片馬上吸引網友瘋傳。YouTube頻道「Hi!我是阿官」突發奇想，將2段影片重製，並以「當好市多打架配上天堂音效 | Fighting in Costco with Lineage Sound effect |」為題，上傳到YouTube。

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只見阿官除了在影片裡加上線上遊戲《天堂》的配樂，還加上出拳、重擊、揮空和被揍等音效。影片最後，插隊男被打趴在地食，阿官還加上字幕「食人妖精給你金幣（87）。」阿官也在留言處笑說，「他（插隊男）倒下去的瞬間我就想到要這樣弄了 XD！」

影片一出，觀看次數已經達到近2萬人次，網友們都紛紛笑趴，「超級好笑的，卡一個，你這會紅」、「跪求特效版」、「不要再浪費才能了XD。」還有人聽到《天堂》的音樂，忍不住流下時代的眼淚，「超勵害的配樂～好懷念哦」、「食人妖精的聲音，乾好懷念。」