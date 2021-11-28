好市多黑五最終場優惠！液體衛生棉500元有找、86吋大電視現省2萬

▲好市多黑五購物節今（28）日迎來最終場。（圖／記者林育綾攝）

記者周姈姈、張乃文／台北報導

好市多黑五購物節今（28）日來到最後一天，原本昨晚好市多App就會公布今日優惠品項，不過頁面並無更新，而業者也預告，今日開店就會知道所有優惠，也提醒民眾可要好好把握最後機會，否則就要等明年了。

好市多黑五昨（27）日精選優惠商品有美國頂級無骨牛小排真空包、美國珍蜜蘋果、APPLE AirPods Pro 降噪耳機搭MAGSAFE充電盒、菲利浦86吋 4K ANDROID 顯示器、HP 15.6吋筆記型電腦、象印土風鍋、岩谷 4.1 KW卡式瓦斯爐，通通享超殺折扣價。現場也將有其他黑五限定優惠商品，從家電、3C、寢具、生活用品、保養清潔用品、服飾、生鮮食品⋯等都有。

黑五購物節來到最後一天，《ETtoday新聞雲》記者一早7點50分到好市多內湖店直擊，人潮比前幾日更多，還沒開店營業就有破百人排隊，原本業者只開放停車場排隊，但人潮實在太多，業者緊急分散停車場人潮，將大部分人移至大門口排隊。

▲好市多黑五最終場，停車場破百人排隊。（圖／記者周姈姈攝，下同）

2021好市多「黑色購物節」優惠商品清單：

3C家電類

APPLE AirPods Pro 降噪耳機搭MAGSAFE充電盒 原價6,899元 特價5,999元(86折)

MIOMIVUE805DASHCAMERA 測速高動態行車紀錄器 內建 BLUETOOTH 4.2 原價3,599元 特價2,899元(8折)

SAMSUNG 49" CURVED MONITOR 49吋電競曲面螢幕 C49J89DKE 32:9 /144HZ 原價29,999元 特價25,799元(85折)

TCL 75"4K SMARTMONITOR 75"4K QLED 智能連網顯示器 原價43,999元 特價34,999元(79折)

PHILIPS 86"4K MONITOR 86吋 4K ANDROID 顯示器 不含視訊盒 86PUH8265 原價75,999元 特價55,999元(73折)

SAMSUNG 43" 4K SMART TV 43"CRYSTAL 4K UHD 電視 UA43AU7700WXZW原價17,499元 特價13,599元(77折)

VTECH 全家福擴音子母機 電話組 有線*1+無線*2 CL6547-PHS TW 原價2,499元 特價2,129元(85折)

▲▼APPLE AirPods Pro下殺5999元。

SOODATEK MFI 認證傳輸線 USB-A TO LIGHTING CABLES 30CM+100CM+200CM 原價679元 特價569元(83折)

TAOTRONICS LED DESKLAMP 金屬質感可調光LED檯燈 TT-DL16/五段調光 原價2149元 特價1669元(77折)

生活用品類

SOFY LIGHT USE PAD 蘇菲彈力貼身量少潔翼 每包30片7包入 原價335元 特價260元(77折)

WHISPERINFINITYCOMBO 好自在液體衛生棉組合包 24CM 36片,27CM 32片 原價599元 特價439元(73折)

GILLETTE PROSHELD RAZOR 吉列鋒護手動刮鬍刀組 一刀架+7刀頭 原價729元 特價549元(75折)

EGGSHELL ANTIBACTERI 小鹿山丘葡萄籽抗菌防護液 原價515元 特價250元(48折)

DR.SILVER HAND SANITIZ 銀博士手部清潔凝膠 55毫升3入 原價269元 特價124元(46折)

▲超夯液體衛生棉下殺73折。

寢具類

SEALY POSTUREPEDIC NETTRESS 席伊麗美姿雙人加大床墊 尺寸約183 X 190公分 原價49,499元 特價42,499元(85折)

SEALY NEW GALAXY NETTRESS 席伊麗雙人加大床墊 尺寸約183 X 190公分 原價21,999元 特價18,299元(83折)

生鮮食品類

BULGOGI BEEF 韓式燒烤牛肉 原價399/KG元 特價289/KG元(72折)

美國特選菲力牛排 US CHOICE TENDERLOIN STEAK 原價1659/KG元 特價1539/KG元(92折)

澳洲牛肋條真空包 AUS RIB FINGER VACUUM PACK 原價519/KG元 特價429/KG元(82折)

▲沐浴用品推出優惠價。

沐浴用品

AVEENOBODYWASH AVEENO 燕麥沐浴露 每瓶一公升 原價529元 特價394元(74折)

CETAPHIL CLEANSING BAR 舒特膚臉部身體潔膚凝脂 每顆127公克 9顆入 原價899元 特價789元(87折)

SAHOLEA SHAMPOO 植研萃淨平衡洗髮露 1000毫升 原價629元 特價469元(74折)

服飾類

HEAD ULTRAFIT TOUCHSCREEN RUNNING GLOVES 可觸屏運動保暖手套 原價439元 特價319元(72折)

好市多黑五開跑6天以來，已祭出超過百樣下殺品，昨（27）日活動來到第6天剛好碰上假日，還沒開店前就已經有破百人排隊，就連售價17萬元的「6克拉圓形鑽石手鍊」也在開店不到1小時就售完，同樣擁有超高買氣的還有保暖毯、衣物，生鮮食品類則是以美國頂級無骨牛小排最搶手。

提醒民眾，好市多「黑色購物節」最終場提早至8點開門，優惠商品皆數量有限，民眾可要好好把握時間省荷包了。