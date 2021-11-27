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社會 社會焦點 保障人權

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

記者陳雕文／新北報導

好市多（Costco）舉辦為期一星期的購物節（11月22至2021年11月28日，每日上午10:00到晚上9:30分），但新莊店卻有男子為了搶到自己想要的商品，26日晚間9點多移開商場內放置的紅龍繩柱插隊，一名正義民眾見狀喊，「你怎可以這樣！」雙方爆發衝突，最後插隊男被正義哥KO倒地。

▲▼插隊男被正義哥擊倒。（圖／翻攝自爆料公社）

▲插隊男被正義哥擊倒。（圖／翻攝自爆料公社）

據了解，44歲林姓男子疑似為了入手一款「藍薑洗髮精」，但排隊人潮眾多，所以他移開商場內放置的紅龍繩柱插隊，一旁等待電梯的黃姓男子目擊，立刻出言制止，兩人爆發口角後引發肢體衝突，而插隊的林男被KO倒地，最後雙方到派出所互告傷害，警方依規定受理函請偵辦。

根據民眾PO到爆料公社的影片來看，兩男打了起來，其中插隊的男子喊說，「在小孩子面前（動手）！來嘛！」結果被擊倒在地。

▲▼兩男被警方函送偵辦。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲爆發衝突的兩男被警方函送偵辦。（圖／記者陳雕文翻攝）

底下網友看傻，「三兩下就被KO」、「一拳就暈了」、「這一局 樸實 win 虛華」、「虛招太多，一擊必殺」、「一個馬步向前，一記左鉤拳右鉤拳，一句小孩子在這邊有危險」、「兩下放倒，左右連環拳」、「哈哈，遇到大魔王」。

記者實際查看臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》社團，有網友分享，以前歐洲遊學時很愛用這款藍薑洗髮精，「成分天然且很好洗，髮尾洗完還是柔順的」，而回台後就很難買到，如今看到黑五有賣，還折扣150元，從629變479元。

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