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迎戰新魔王Omicron！　美俄科學家曝「1疫苗品牌」比BNT效力更強

▲▼俄羅斯疫苗「史普尼克-V」（Sputnik V）。（圖／路透）

▲美俄科學家認為，俄羅斯疫苗「史普尼克-V」可能在抵抗Omicron時，能提供更好的保護力。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

新變種病毒Omicron來勢洶洶，不少人都擔心，現有疫苗的保護力是否不足以抵抗這種傳染性極高的變種病毒。美俄科學家認為，儘管現有的疫苗效力在Omicron面前都會下降，但與輝瑞（BNT）等mRNA疫苗相比，俄羅斯疫苗「史普尼克-V」（Sputnik V）或許能提供較好的保護力。

綜合俄羅斯衛星通訊社與俄塔社報導，加馬列亞研究中心（Gamaleya Institute）所長金斯伯格（Alexander Gintsburg）指出，他所研發的「史普尼克-V」能提供最廣的中和抗體，因此理論上而言，「史普尼克-V」在對抗Omicron時，應該會比其他疫苗更有效。

雖然加馬列亞研究中心至今尚未收到Omicron的病毒樣本，不過金斯伯格表示，一旦俄羅斯得到樣本，就能立刻對「史普尼克-V」的效力進行測試，「因此我不認為現在有必要因應新變種的出現，對史普尼克-V進行升級」。

金斯伯格對疫苗效力的看法與美國系統生物學家芭拉諾瓦（Ancha Baranova）不謀而合。她指出，在Omicron出現後，現有的所有疫苗效力都會下降，但「史普尼克-V」或許能提供較好的保護力，「與輝瑞等mRNA疫苗相比，史普尼克-V的效力可能會高出幾個百分點，因為腺病毒疫苗通常能帶來更好的免疫反應，但疫苗之間的差異不會很大」。

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