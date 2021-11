命名Omicron跳過Xi　美轟WHO「中共傀儡」：中國感受比公衛重要？

記者葉睿涵/編譯

世界衛生組織(WHO)26日將首次出現於南非國家的新冠變種病毒「B.1.1.529」命名為Omicron,直接跳過了希臘字母順序中的Nu和Xi,引發國際爭議。美國多位共和黨籍的議員最近紛紛在推特發文指出,WHO相關行為「根本是個笑話」,並且讓人懷疑他們在乎的究竟是公衛議題,還是中共的感受。

▲WHO坦言,由於組織希望避免對區域污名化,因此在為新病毒命名時刻意避開了Xi。(圖/路透)

據福斯新聞報導,WHO官員透露,該組織在為B.1.1.529病毒命名時,之所以跳過Nu是因為其發音與New相同,容易產生混淆;另外,考慮到避免對區域污名化,同時避免對任何文化、社會、國家、地區、專業和種族造成冒犯,因此WHO也順勢避開了下個字母Xi,直接將B.1.1.529稱為Omicron。

▲美國參議員科頓不滿WHO在為新病毒命名時跳過Xi。(圖/路透)

在WHO發布聲明後,美國阿肯色州共和黨籍參議員科頓(Tom Cotton)27日在推特發文指出,「WHO根本就是個笑話,他們現在更在意的是中國共產黨的感受,而不是公共衛生。拜登總統不應該在沒有改革的情況下,就恢復對這個腐敗的中共傀儡組織的資助。」

The WHO is a joke.



They're more concerned about the feelings of the Chinese Communist Party than they are about public health.



President Biden should never have resumed funding to this corrupt puppet of the CCP without reform.