命名Omicron跳過Xi　美轟WHO「中共傀儡」：中國感受比公衛重要？

記者葉睿涵／編譯

世界衛生組織（WHO）26日將首次出現於南非國家的新冠變種病毒「B.1.1.529」命名為Omicron，直接跳過了希臘字母順序中的Nu和Xi，引發國際爭議。美國多位共和黨籍的議員最近紛紛在推特發文指出，WHO相關行為「根本是個笑話」，並且讓人懷疑他們在乎的究竟是公衛議題，還是中共的感受。

▲WHO坦言，由於組織希望避免對區域污名化，因此在為新病毒命名時刻意避開了Xi。（圖／路透）

據福斯新聞報導，WHO官員透露，該組織在為B.1.1.529病毒命名時，之所以跳過Nu是因為其發音與New相同，容易產生混淆；另外，考慮到避免對區域污名化，同時避免對任何文化、社會、國家、地區、專業和種族造成冒犯，因此WHO也順勢避開了下個字母Xi，直接將B.1.1.529稱為Omicron。

▲美國參議員科頓不滿WHO在為新病毒命名時跳過Xi。（圖／路透）

在WHO發布聲明後，美國阿肯色州共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）27日在推特發文指出，「WHO根本就是個笑話，他們現在更在意的是中國共產黨的感受，而不是公共衛生。拜登總統不應該在沒有改革的情況下，就恢復對這個腐敗的中共傀儡組織的資助。」

The WHO is a joke.



They're more concerned about the feelings of the Chinese Communist Party than they are about public health.



President Biden should never have resumed funding to this corrupt puppet of the CCP without reform. — Tom Cotton (@TomCottonAR) November 27, 2021

德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）表示，「如果WHO這麼害怕中共，那中國下次再試圖掩蓋災難性的全球大流行時，我們該如何相信WHO呢？」科羅拉多州共和黨眾議員巴克（Ken Buck）也寫道，「新病毒就該叫『習變種』，因為最初就是中國撒了謊，才導致新冠病毒開始傳播的。」

If the WHO is this scared of the Chinese Communist Party, how can they be trusted to call them out the next time they're trying to cover up a catastrophic global pandemic? https://t.co/wURdLcdqw2 — Ted Cruz (@tedcruz) November 26, 2021

自新冠疫情爆發以來，WHO與中國就在應對大流行的議題上飽受世界批評。在疫情爆發初期，中國力阻國際調查人員進入武漢，直到2021年1月才開放國際進入中國。不少人指責，中國在疫情溯源上的阻攔導致世人至今難以查出新冠究竟從何而來，以及其最初的傳播方式為何，才導致疫情一發不可收拾。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast