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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文稱林靜儀當選「生育率提高」　江啟臣：把國安危機當笑話

▲▼民進黨 蔡英文 台中公投說明會社會力。（圖／民進黨提供）

▲蔡英文出席民進黨舉辦的公投說明會，不忘為林靜儀催票。（圖／民進黨提供）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文昨（27日）在台中出席公投說明會時，除了拜託民眾投下「四個不同意」，還不忘為台中第二選區立委補選候選人林靜儀催票，還開完笑說「林靜儀如果當選立委，我相信中二選區的生育率一定會大大提高」。對此，國民黨立委江啟臣批評蔡英文，別把國安危機當笑話。

江啟臣表示，實在不能理解，國家領導人為了自家候選人，竟能把少子女化的國安危機當笑話，講出這麼荒謬反智的話，還是說，這是蔡總統在諷刺林靜儀過去為了護航政府搞出停電危機，呼籲民眾十點之後不要看電視順帶解決少子女化的幹話嗎？諷刺的是，當蔡英文把少子女化當笑話時，許多新聞大篇幅報導台灣人口危機，連媒體、在野黨都比總統還把少子女化當一回事。

江啟臣指出，從數據來看，去年我國人口出現死亡交叉，死亡人數以17.3萬超越新生兒的16.5萬，進入人口負成長時代，而今年截至10月底，新生兒人數僅剩12.6萬人，幾乎可以確定將再探低谷，出生人口大幅減少，罪魁禍首就是還在講笑話的蔡政府，事實上，出生人數在馬政府時期，平均仍達20萬左右，2016年也還有20.8萬，在蔡英文上任後，5年間逐年減少不見任何改善。

江啟臣提到，國家要解決問題，絕不是靠幹話，面對少子女化危機，也不會是靠呼籲不看電視早點睡的林靜儀，或只開過一次會就停擺解散的衛福部少子化辦公室，立法院法制局都建議政府要成立跨部會，真能運作的少子化政策小組，然而蔡總統仍不把國安危機當回事，繼續講幹話，民進黨一句「抗中保台」就可以強行通過，不受預算法採購法限制的2400億特別預算，為何同樣是國安危機的少子女化，只有講不完的幹話，沒任何實質作為？

江啟臣認為，人民聽到的幹話已經夠多，少子女化問題涉及到的是世代間的經濟、社會結構，薪資成長追不上物價提升、房價租金雙雙創歷史新高、上有老下有幼的沉重扶養比，種種問題，讓青壯世代成為壓力夾心餅，而總統還在反公投，把人民的痛苦、國家的問題當笑話。

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關鍵字：

蔡英文林靜儀江啟臣生育率

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