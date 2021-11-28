關懷弱勢公益電影欣賞會　律師簡榮宗：孩子擁有快樂童年

▲關懷弱勢公益電影欣賞會，律師簡榮宗（右）讓孩子擁有快樂童年。（圖／律師簡榮宗提供）

記者郭世賢／新北報導

簡榮宗律師攜手汐止心汐止情慈善協會，今（28日）共同舉辦公益電影欣賞會，精選迪士尼動畫「魔法滿屋」，以包場方式，邀請新北市汐止地區弱勢家庭的孩童，一起走進戲院欣賞電影。簡榮宗表示，他希望能藉此機會，拋磚引玉，吸引更多人關注需要幫助的兒童，讓每個孩子能在快樂中成長。

簡榮宗律師表示，在因緣際會下認識汐止心汐止情協會理事長劉威麟，進而發現汐止區仍有許多需要關懷的孩童。因此，他開始和汐止心汐止情協會合作，共同透過捐贈物品或金錢的方式關懷當地的弱勢兒童。

▲簡榮宗律師在因緣際會下，認識汐止心汐止情協會理事長劉威麟，發現汐止區仍有許多需要關懷的孩童。

簡榮宗說，他發現這些兒童可能因為家庭經濟、隔代教養等因素，許多都未曾踏進電影院欣賞電影，促使他在二年多前開始，不定期在兒童節和聖誕節前後各舉辦1場公益電影會，讓孩子們能度過快樂的假期。迄今已近千名兒童以及其家長參與。

簡榮宗是瑞芳出身的小孩，長年居住在汐止。現在除了經營律師事務所之外，也擔任智庫的召集人，關心公共政策以及地方事務。「每個孩子都值得擁有快樂的童年」是他舉辦的初衷。

簡榮宗律師一直堅信著快樂的童年，對於孩童的人格發展有著正面的影響。他希望能透過這場電影欣賞會，帶著這些小孩一同走進電影院，送給孩童歡笑。

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