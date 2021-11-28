入住才3天就殺人…新莊狠男「從後方徒手勒斃」女房東！動機曝光

▲▼新莊女陳屍家中，原以為疫苗害命，死因大逆轉「竟是他殺」。（圖／記者陳雕文攝，下同）

記者陳以昇、陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市新莊區一名65歲馮姓婦人26日凌晨陳屍家中客廳！丈夫返家發現，原以為是疫苗奪命，但警方進一步調查卻發現，劉姓男房客涉嫌重大。據了解，劉男曾是一名啦啦隊國手，24日才入住，不料，住沒3天竟對女房東痛下殺手。

回顧整起事發經過，馮女72歲許姓丈夫26日凌晨返家，發現妻子倒臥客廳地板上，立即呼叫119救護，送部立台北醫院後，由醫師判定心肌梗塞死亡。由於馮女先前曾施打疫苗，原先懷疑疫苗奪命，但轄區員警發現，馮女脖子處疑似有勒痕，察覺「怪怪的」便將此事告訴馮女兒子。

馮女兒子當天返回家中，調閱家門口監視器畫面才驚見，父親外出後，劉男曾於26日凌晨3時許出現在6樓窗戶旁，還打開窗爬入屋內。

警方懷疑案情並不單純，27日晚間循線將劉男，28日凌晨突破其心房。劉男這才坦承因染毒又缺錢花用，才會想要侵入偷錢，但被馮女發現，他便一不做二不休，直接從背後用手臂將人勒斃後逃逸。

馮女老公表示，他跟老婆住在6樓，劉嫌11月中在臉書社團「我是新莊人」看到租屋訊息，跟馮女簽約，馮女體諒他要搬家，讓他24日就先入住到5樓租屋處。孰料，劉男竟因缺錢侵入屋內，被發現後還殺人滅口。

據了解，劉男自稱擔任啦啦隊教練，曾於2012年組成混雙組合參加東南亞啦啦隊公開賽，拿下混合雙人銅牌的好成績，但卻於近日犯下此案，不免讓人感到震驚又唏噓。對此，警方訊後劉嫌依強盜、殺人、毒品罪嫌移送，至於詳細犯案原因等仍有待後續調查。

▲劉男透過臉書社團找房，對方好心讓他提前入住，他竟痛下殺手。（圖／記者陳以昇翻攝）