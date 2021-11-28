愛妻遭男房客勒殺！老公「見遺體陳屍客廳」仍忍淚不斷CPR　盼奇蹟

記者陳雕文、陳以昇、林昱萱／新北報導

新北市新莊區一名馮姓婦人遭劉姓男房客狠心殺害，而當時馮女的老公回到家中時，發現妻子陳屍在客廳，雖然他當時已經知道妻子已經喪命，卻仍是流著淚、不停幫老婆做CPR，希望能有奇蹟發生，但最終他仍是沒能挽回妻子的性命，不禁讓人感到相當哀痛。

▲劉男狠心殺害馮姓女房東。（圖／記者陳雕文攝，下同）

這起事件發生在26日凌晨，當時劉姓租客偷偷翻窗進到屋內想藉機行竊，被馮女當場抓包之後，劉男竟徒手將人勒斃後逃離現場。馮女的丈夫返回家中後，發現妻子倒臥在客廳，而家中也沒有任何異狀，因此懷疑妻子是因為施打疫苗過後殞命，而當時雖然馮女的丈夫知道妻子已經身亡，但身為義消又深愛妻子的他，在警消到來前仍是強忍著哀痛不停對妻子做著CPR。

馮女和先生住在6樓，而劉男子於11月中在臉書社團看到租屋訊息，跟馮女簽約，馮女體諒他要搬家，讓他24日就先入住到5樓租屋處。據悉，劉男身為前啦啦隊國手、教練，因為疫情原因沒有收入，因此本來打算租下該屋，偷偷將房間租出去當二房東，但他之後竟直接翻入馮女家中行竊，被發現後還殺人滅口。

另外，經警方調閱監視器後，也發現劉男犯案的詳細時間軸，劉男先是於26日清晨4時45分爬入馮女家中，接著於6時45分爬出來，手上拿著枕頭，於7時6分走進6樓，7時12分離開房間，7時34分騎車離開，7時43分又回到5樓租屋處，之後於8時55分離開租屋處，9時28分到超商吃東西，10時52分離開超商，10時54分到三重光復路丟棄枕頭，11時整到當鋪典當物品遭拒，之後又於11時46回到租屋處，並於當天晚下午2時37分又回到6樓觀望，最終於隔日晚間被捕。

據了解，劉男自稱擔任啦啦隊教練，曾於2012年組成混雙組合參加東南亞啦啦隊公開賽，拿下混合雙人銅牌的好成績，但卻於近日犯下此案，不免讓人感到震驚又唏噓。對此，警方訊後劉嫌依強盜、殺人、毒品罪嫌移送，至於詳細犯案原因等仍有待後續調查。

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