獨／R8炫富哥遭起底是討債集團成員　愛混夜店曾合影大咖男星　

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新北市汐止康寧街與翠峰街口27日發生重大車禍，一名28歲黃姓男子駕駛超跑R8打滑撞上電線桿，車尾幾乎全毀，副駕駛座的21歲翁姓女子搶救後宣告不治。外傳黃男從事建築業，R8是黃男父母買的，但有讀者向《東森新媒體ETtoday》爆料，黃男綽號阿Ben，是討債集團成員並非從事建築業，平常愛混夜店炫富把妹，身邊朋友早已看不慣他。

▲新北市汐止康寧街與翠峰街口27日發生重大車禍。（圖／資料照片）



▲R8炫富男愛混夜店，po出在夜店與藝人王陽明合照。（圖／民眾提供）



據悉，黃男手中疑不止一台超跑，讀者K先生透露，黃男社群軟體「貼文都是超跑」，喜歡在IG、臉書上大曬跟各種超跑合照，也喜歡混夜店把妹，再用超跑載妹出門，也曾在IG上貼出在夜店與知名藝人王陽明的合照。

▲R8炫富男臉書上滿是與超跑合照。（圖／民眾提供）



「車子是自己買的，他的工作根本不是建築業，他是放高利貸的，也大喇喇在臉書上放去討債的照片，手上除了R8之外、還有一台保時捷Boxster GTS。」

▲讀者爆料R8炫富男其實從事討債工作，還在IG上貼文。（圖／民眾提供）



根據調查，該台Audi R8被稱為豪華性能跑車，黃男是二手購入，車齡約10年，新車原價為1000多萬，排氣量5204C.C.，在國內屬稀有車。黃男車禍後因耳朵裂開，緊急送醫縫合，人沒有大礙，但乘客翁女送醫急救後宣告不治；經檢測後，酒測值為0，確認沒有酒駕，黃男供稱自己當時沒有開很快，是因為打滑才會發生車禍。

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