影片曝光！前啦啦隊國手「狠殺女房東」帶枕頭逃跑　超商悠哉吃飯

記者陳以昇、陳雕文、林昱萱／新北報導

新北市新莊區一名馮姓婦人被發現陳屍在家中，原先家屬以為是因為施打疫苗後死亡，但經過警方調查後發現，婦人是遭到身為前啦啦隊國手的劉姓男房客殺害，而劉男犯案前翻窗進屋、犯案後騎車逃逸、典當贓物的畫面也隨之曝光。

這起事故發生在26日凌晨，當時馮女的丈夫返家後，卻發現妻子倒臥在客廳地板上身亡，而由於馮女生前曾施打疫苗，家屬原以為是疫苗奪命，但經警方調查後發現，其頸部有勒痕，而經詳細調閱監視器畫面後，發現租客劉男涉有重嫌。從監視器畫面可見，劉男於事發前曾翻窗進入馮女家中。

▲▼劉男翻窗偷竊，之後還狠殺女房東。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方進一步追查後發現，劉男是因為染毒、缺錢花用，因此想要翻窗偷錢，但其行徑卻被馮女發現，竟直接從背後將人勒斃後逃逸，而劉男犯案後還帶走劉女的枕頭，之後又到超商悠哉用餐、拿著物品前往當鋪典當。據悉，劉男才剛搬到租屋處3天就犯下此案，而馮女還體諒他要搬家，讓他24日就先入住到5樓租屋處。孰料，劉男竟因缺錢侵入屋內，被發現後還殺人滅口。

據了解，劉男自稱擔任啦啦隊教練，曾於2012年組成混雙組合參加東南亞啦啦隊公開賽，拿下混合雙人銅牌的好成績，但卻於近日犯下此案，不免讓人感到震驚又唏噓。對此，警方訊後劉嫌依強盜、殺人、毒品罪嫌移送，至於詳細犯案原因等仍有待後續調查。另外，因爲劉嫌離開時帶著枕頭，警方懷疑其是先勒脖，再用枕頭悶死馮婦，但詳細死因仍要戴後續司法相驗。