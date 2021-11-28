千萬R8雨天打滑自撞害科大女殞命 　駕駛被移送上銬畫面曝

記者張君豪／台北報導



新北市汐止區康寧街與翠峰街口27日下午發生一起嚴重車禍！1名從事工程建築的男子，載著21歲的女子行經康寧街時，因天雨打滑，整台車撞上電線桿，導致千萬R8車尾幾乎全毀，車上女乘客也在搶救後宣告不治；28日下午警方將R8駕駛黃姓男子訊後依過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦，他上銬的畫面也隨之曝光。

▲28歲黃姓男子駕駛千萬R8超跑27日打滑導致車上一名女科大生死亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲28歲黃姓男子駕駛千萬R8超跑27日打滑導致車上一名女科大生死亡。（圖／記者張君豪翻攝）



警方調查，1名28歲黃姓男子駕駛著要價千萬的奧迪R8超跑，但疑似因為天雨路滑，造成車輛打滑飄移，最終撞上電桿導致車尾爛毀，黃男受到輕傷，但21歲翁姓女乘客當場沒了生命跡象。



據了解，黃姓男子從事工程建築，在27日下午開著父親買給他的R8超跑，載著21歲的翁姓女子，行經汐止康寧街，因打滑失控撞上電線桿，黃姓駕駛雖然沒有酒駕，但耳朵裂開緊急縫合，翁姓女子則搶救不治。



黃姓男子約在半年多前認識21歲的翁姓女子，當天從新莊開著超跑前往汐止載翁女，準備前往北市吃飯，但是卻因下午打滑造成翁女送醫搶救後不治，他經醫院治療後也被警方帶回偵訊。



黃男初步供稱，當時車速沒有開很快，是因為打滑造成事故，警方對黃男進行酒測，酒測值為0；不幸身亡的翁姓女子為華夏科技大學學生，超跑則是黃男父親買給黃男使用，黃男父母原本在汐止從事房地產工作，目前已經退休，超跑是2010年1月份出產的，黃父購中古車給兒子、28日下午汐止警方依過失致死罪嫌將黃男移送士林地檢署複訊、檢察官複訊後裁定黃姓駕駛10萬元交保。