防新變種病毒來襲　專家提3措施「憂春節檢疫措施擋不住」

▲面對新變種病毒Omicron威脅，陳秀熙建議採取三措施。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

新變種病毒「Omicron」來勢洶洶，各國也提高防疫規格，台大公衛學院教授陳秀熙今（28日）指出，為避免新病毒突破國門，建議採取三措施，針對境外移入確診個案都要做基因檢測，並拉高防疫規格，對沒打疫苗或僅打一劑疫苗者都要集中檢疫，採取「14+7」措施，同時提供抗體證明，因有抗體代表感染機率低，而未來一旦台灣發現境外移入確診者感染「Omicron」，春節檢疫措施就應該拉高為「14+7」標準，才能防堵病毒進入家戶與社區。

南非發現新變種病毒「Omicron」，為目前突變程度最高的新冠肺炎病毒變異株，在棘蛋白有32處突變，為Delta變異株的2倍，引發各國擔憂，昨（27）起包括俄羅斯、加拿大、愛爾蘭、土耳其、挪威、歐盟成員國等，陸續針對南非一些國家旅客「關閉邊境」，但台灣目前仍採取邊境不緊縮但加強管制策略。

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▼面臨變種病毒Omicron威脅，美國針對南非等8國調整旅遊限制措施。（圖／達志影像／美聯社）

對此，陳秀熙提出三個策略，為幫助全世界，避免「Omicron」取代Delta病毒流行，首先是大家要努力基因檢測，目前我國針對境外移入確診個案都有進行基因檢測，若提高效率，在入境3天內透過檢測查出入境者是否感染「Omicron」，就可避免新病毒進入家戶與社區。

其次，陳秀熙建議採取高規格邊境管制，對於沒打過疫苗或僅打一劑疫苗民眾，一定要採取高規格的檢疫措施，也就是「14+7」措施，透過集中檢疫方式，避免將病毒帶入社區或居家。

第三個則是陳秀熙提出的新觀念，也就是驗中和抗體，陳秀熙分析，因為能提供抗體證明，代表是已經打過疫苗或已經感染過的人，再次感染機率「Omicron」機率降低，就算重複感染，在抗體交叉保護，重症跟死亡的比率也會下降，所以入境時結合PCR陰性檢測及提供疫苗施打證明，再加入抗體檢測，可作為入境限制與檢疫強度的依據。

目前中央流行疫情指揮中心也公布春節檢疫措施，但外界擔心「7+7+7」方案恐成「Omicron」入侵破口，陳秀熙則建議，一旦發現境外移入確診個案是感染「Omicron」，春節檢疫措施就應該拉高為「14+7」標準，才能防堵病毒進入家戶與社區。