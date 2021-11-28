　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節7+7+7檢疫恐成Omicron破口？　專家曝「管制調整」觀察期

桃園國際機場、桃園機場、地勤、行李、親子旅遊、候機、行李箱、安檢。（圖／資料照）

▲外界擔心Omicron疫情侵台，專家強調要嚴管邊境。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

南非新變種病毒Omicron已在歐洲多國延燒，台灣接下來要迎接農曆春節，中央流行疫情指揮中心也公布春節檢疫措施，但其中7+7+7方案讓不少人擔心恐造成Omicron入侵破口。對此，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬直言，目前暫時還不用調整，觀察兩個潛伏期，看看有沒有病例進來。

世界衛生組織（WHO）26日召集會議，顧問小組建議把B.1.1.529列為高關注變異株（Variants of Concern, VOC），同時也將該種變異株命名為「Omicron」。依據外媒最新統計，該毒株擴散全球至少4地，包括南非77例、波札那4例、香港2例、以色列1例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對春節檢疫，指揮中心指揮官陳時中今上午受訪時表示，暫時沒有緊縮計劃，以整個世界疫情而言，這段時間稍微有點起伏， 尤其是歐洲上升幅度最高，但以全世界疫情來看並沒有到達警戒的情況，現在有變種病毒，風險是未知，大家臆測在變異上有比較多點，會有疫苗逃脫等等憂心情況，都要密切注意，但也沒必要過度緊張。

而在7+7+7方面，外界也相當擔憂恐成破口，黃高彬說，邊境守得緊基本上是還好，國際班機都要嚴守，現在不少國家也紛紛開始限制非本國人暫時不入境或禁止航班。陳時中今也特別再度提到，現在是邊境風險要特別警戒，而且現在對於外國本來就規定沒有居留證者都暫緩入境，進來都是有居留證，人數也非常少。

黃高彬說，7+7+7嚴格執行應該是還好，絕對不可以有絲毫破綻，可能要請民政局或鄰里長加強管理，當然還是最怕有被感染者，到時候就會比較麻煩，但現在離過年還有兩個月的時間，建議還可以觀察兩個潛伏期，看情況做相關調整。

►毛小孩有了這些超幸福

ET快訊
前啦啦隊國手狠殺女房東　隊友曝黑歷史：不意外
趕快關掉！iPhone「這危險功能」恐侵害隱私權
黑豹旗冠軍戰！　平鎮高中勇奪史上首次三連霸
情侶自撞23歲女爆頭亡！　爸心碎「試管3次才生」
R8正妹女大生死因出爐！　2因素成致命關鍵
侯昌明「爽送200萬柏金包」寵妻！　千字文告白
愛妻無辜遭勒殺！老公見遺體「忍淚不斷CPR」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北基隆3縣市大雨特報　明北、東部仍防局部大雨

打造優質平價育兒空間　教部補助雲林新建9校公共化幼兒園

獨／高雄軍官「舌頭麻麻」說話不順　有蕾絲邊！原因讓他傻眼

防新變種病毒來襲　專家提3措施「憂春節檢疫措施擋不住」

LINE超實用技能曝光！　「比記事本還方便」引網共鳴：我用了十個

高雄單親媽養4子　兒苦讀考上國立大學「畢業賺錢孝順母親」

春節7+7+7檢疫恐成Omicron破口？　專家曝「管制調整」觀察期

第一支手機是哪款？　一票鄉民全拿「1廠牌」：神機

不信導航就算了！帶爸媽去玩「1件事」超崩潰　網嘆：無法理解

台灣防疫「這招」曾被笑落後！醫：會再次保護我們躲過Omicron威脅

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

茄子蛋《當男人戀愛時》破億金曲登金馬　《愛情你比我想的閣較偉大》舞台超美！

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

新北基隆3縣市大雨特報　明北、東部仍防局部大雨

打造優質平價育兒空間　教部補助雲林新建9校公共化幼兒園

獨／高雄軍官「舌頭麻麻」說話不順　有蕾絲邊！原因讓他傻眼

防新變種病毒來襲　專家提3措施「憂春節檢疫措施擋不住」

LINE超實用技能曝光！　「比記事本還方便」引網共鳴：我用了十個

高雄單親媽養4子　兒苦讀考上國立大學「畢業賺錢孝順母親」

春節7+7+7檢疫恐成Omicron破口？　專家曝「管制調整」觀察期

第一支手機是哪款？　一票鄉民全拿「1廠牌」：神機

不信導航就算了！帶爸媽去玩「1件事」超崩潰　網嘆：無法理解

台灣防疫「這招」曾被笑落後！醫：會再次保護我們躲過Omicron威脅

變身「烏龍」派出所！台中老屋爽吃烏龍麵　生蠔天婦羅沾醬超涮嘴

新北基隆3縣市大雨特報　明北、東部仍防局部大雨

打造優質平價育兒空間　教部補助雲林新建9校公共化幼兒園

苗栗今年第13起石虎路殺　機車騎士閃不過也犁田

潘武雄幫忙模擬情境　羅國龍初登場想法簡單化

獨／高雄軍官「舌頭麻麻」說話不順　有蕾絲邊！原因讓他傻眼

雙城論壇12月登場　陸媒評論稱「寒冬中的暖風」

獨訪／新版《惡靈古堡》變恐怖片 滿滿電玩彩蛋還原遊戲世界

藍營女戰神花蓮講公投　陳玉珍：政府一路騙！高估自己低估人民

銀行推高利存款吸客！年利率最高2.6%　王道銀存款無上限　　

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

女生第一眼看男生哪裡？第一名不是臉

台大爆集體作弊醜聞！學生「開100萬封口費」

好市多「高CP值神物」爆巨雷！網：會割傷

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

7-11多出「紅糖果」謎樣符號　網長知識

好市多拳手警局休息！他賽後分析見疑點

3縣市大雨　凍4天探10度！強冷空氣南衝時間曝

網紅丟感謝！台大同學曝「私下為人」：行為不意外

咳嗽、疲憊、肌肉痠痛　新變種Omicron主要症狀曝光

黑五「好市多變格鬥台」　2壯碩男互揍！

網紅丟感謝狀引眾怒！師大+成大：取消演講

21年前被迫下海⋯台灣第一本娼妓獨白

王品超夯火鍋「吧台縫隙竄一排菇」！客傻眼

台灣防疫「這招」曾被笑落後！醫：會再次保護我們躲過Omicron威脅

更多熱門

相關新聞

命名Omicron跳過Xi　WHO遭轟：中共感受更重要？

命名Omicron跳過Xi　WHO遭轟：中共感受更重要？

世界衛生組織（WHO）26日將首次出現於南非國家的新冠變種病毒「B.1.1.529」命名為Omicron，直接跳過了希臘字母順序中的Nu和Xi，引發國際爭議。美國多位共和黨籍的議員最近紛紛在推特發文指出，WHO相關行為「根本是個笑話」，並且讓人懷疑他們在乎的究竟是公衛議題，還是中共的感受。

Omicron全面擴散！全球疫情與新措施一次看

Omicron全面擴散！全球疫情與新措施一次看

新變種Omicron入侵澳洲！2海外入境旅客確診

新變種Omicron入侵澳洲！2海外入境旅客確診

Omicron成第5大魔王　前台大醫列「必知懶人包」

Omicron成第5大魔王　前台大醫列「必知懶人包」

快訊／Omicron衝擊新北耶誕城？　侯友宜：隨時調整大型活動

快訊／Omicron衝擊新北耶誕城？　侯友宜：隨時調整大型活動

關鍵字：

Omicron南非新變種

讀者迴響

熱門新聞

女生第一眼看男生哪裡？第一名不是臉

超稀有！台灣捕到「燕尾烏魚」卻秒剖肚　網傻：歸剛欸

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女下車！後車狂尖叫目睹全程

台大爆集體作弊醜聞！學生「開100萬封口費」

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

李國煌頒獎狂開地圖砲！網零負評讚爆

被鄧佳華苦追1年…宜軒臉書「改名字了」！

刺青男酒駕被抓　聲援友人嗆：我明仁會！

超跑男約吃飯　千萬R8打滑女大生不治

獨／R8男遭爆是討債集團成員　愛混夜店炫富　

好市多「高CP值神物」爆巨雷！網：會割傷

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

即／R8超跑撞電桿　21歲女搶救不治

好市多黑五「最終場優惠品」一次看

更多

最夯影音

更多
好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO
認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面