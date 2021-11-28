春節7+7+7檢疫恐成Omicron破口？　專家曝「管制調整」觀察期

▲外界擔心Omicron疫情侵台，專家強調要嚴管邊境。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

南非新變種病毒Omicron已在歐洲多國延燒，台灣接下來要迎接農曆春節，中央流行疫情指揮中心也公布春節檢疫措施，但其中7+7+7方案讓不少人擔心恐造成Omicron入侵破口。對此，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬直言，目前暫時還不用調整，觀察兩個潛伏期，看看有沒有病例進來。

世界衛生組織（WHO）26日召集會議，顧問小組建議把B.1.1.529列為高關注變異株（Variants of Concern, VOC），同時也將該種變異株命名為「Omicron」。依據外媒最新統計，該毒株擴散全球至少4地，包括南非77例、波札那4例、香港2例、以色列1例。

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針對春節檢疫，指揮中心指揮官陳時中今上午受訪時表示，暫時沒有緊縮計劃，以整個世界疫情而言，這段時間稍微有點起伏， 尤其是歐洲上升幅度最高，但以全世界疫情來看並沒有到達警戒的情況，現在有變種病毒，風險是未知，大家臆測在變異上有比較多點，會有疫苗逃脫等等憂心情況，都要密切注意，但也沒必要過度緊張。

而在7+7+7方面，外界也相當擔憂恐成破口，黃高彬說，邊境守得緊基本上是還好，國際班機都要嚴守，現在不少國家也紛紛開始限制非本國人暫時不入境或禁止航班。陳時中今也特別再度提到，現在是邊境風險要特別警戒，而且現在對於外國本來就規定沒有居留證者都暫緩入境，進來都是有居留證，人數也非常少。

黃高彬說，7+7+7嚴格執行應該是還好，絕對不可以有絲毫破綻，可能要請民政局或鄰里長加強管理，當然還是最怕有被感染者，到時候就會比較麻煩，但現在離過年還有兩個月的時間，建議還可以觀察兩個潛伏期，看情況做相關調整。