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Omicron全面擴散！各國急關國門仍難擋　全球疫情與新措施一次看

▲▼新冠。（圖／路透）

▲Omicron病毒讓全球聞風色變，各國紛紛縮緊防疫措施，希望不要重蹈Delta的覆轍，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

南非共和國在11月26日通報出現新變種病毒Omicron後，病例蔓延至歐洲和亞洲，世界衛生組織（WHO）也將其列為高關注變異株。為了防止Omicron病毒帶來巨大威脅，許多國家在短時間宣布，禁止來自南非國家的航班入境，並推出不少相關措施，勢必要將Omicron擋在國門之外。

▲▼新冠。（圖／路透）

哪些國家出現確診病例？

Omicron病毒最早現蹤於非洲南部的南非共和國和波扎那。南非當局透露，當地的新冠病例在本週突然急劇增加，單日平均新增病例從在短時間內從數百例開始狂飆，截至11月25日，當地的單日新增病例已達2465宗。南非科學家進一步查看病毒樣本的基因組序列後，驚訝地發現了新變種病毒Omicron的身影。

儘管全球在病毒被通報的1、2天內緊急祭出應對措施，卻依舊難以抵擋來勢洶洶的Omicron病毒。，目前全球已出現逾百宗Omicron確診病例，被入侵的國家分別有：

▲▼新冠。（圖／路透）

歐洲

比利時：比利時是非洲大陸以外，最早出現Omicron確診病例的國家。當局26日發現，一名曾赴埃及與土耳其的女子感染力Omicron，不過這名女子未曾踏足南非，如何染上病毒令人費解。

英國：在Omicron現蹤後，英國是全球第一個禁止南非航班入境的國家，不過該國卻在27日爆出2起Omicron病例，病患均由非洲南部入境，目前2人已進行自主隔離，當局也在溯源中。

德國：南部巴伐利亞邦27日證實境內出現2例Omicron確診，成為繼比利時、英國之後歐洲第三國，確診者為非洲返國的旅客。

義大利：義大利27日出現國內首例Omicron病例，為非洲莫三比克旅客確診，但病狀輕微，病患及其家族成員健康狀況良好。

德國：德國宣布出現2宗疑似感染Omicron變異株的病例，患者為2名24日從慕尼黑入境的外籍旅客。

捷克：捷克27日出現一例Omicron確診病例，患者過去曾前往奈米比亞，並經南非和杜拜路線飛回捷克，她已在27日被當局確認基因定序，證實感染Omicron，不過症狀輕微。

荷蘭：南非2個航班26日抵達荷蘭阿姆斯特丹，荷蘭當局針對624名旅客篩檢後通報85人呈陽性，目前已確認其中61人確診新冠，而當局相信當中部分患者感染的可能是Omicron變異株。

▲▼新冠。（圖／路透）

亞洲

香港：香港26日發現2宗Omicron確診病例，其中1人曾有南非旅遊史，於15日在防疫旅館隔離時被確診。3天後，在防疫旅館住在患者斜對面的另一名隔離人員被感染Omicron，成為當地首個Omicron的本土感染病例。

以色列：當局26日證實國內出現第一宗Omicron確診病例，患者是一名從馬拉威返國的男子，另外還有2名入境後疑似確診的病患，目前還在進行基因定序。

▲▼新冠。（圖／路透）

大洋洲

澳洲：澳洲新南威爾斯省28日發現2名來自南非的旅客確診新冠，儘管目前還不確定是否感染Omicron變異病株，但當局已對同機旅客進行篩檢，並要求2名確診旅客入住防疫旅館。

▲▼新冠。（圖／路透）

目前各國的防疫措施為何？

英國：在Omicron現蹤後，英國是最早宣布禁止南非航班入境的國家，在出現確診病例後，該國再度收緊防疫措施，要求所有入境者在抵英2天內進行PCR檢測與自我隔離，而Omicron確診者的密切接觸者必須自我隔離10。

以色列：以色列是目前全球防疫最嚴格的國家，該國在26日跟隨英國腳步禁止南非航班入境，並在發現首宗病例後再次封鎖國界，而所有已入境的外國人將被強制隔離14天。

▲▼新冠。（圖／路透）

目前美國、南韓、印尼、加拿大、香港、俄羅斯、新加坡、德國、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯和澳洲已對南非、辛巴威、納米比亞、波札那等多個非洲國家祭出禁令，不允許過去2週曾到訪當地的外國旅客入境，而本國國民則需在落地後加強檢疫。

加拿大、香港、南韓、俄羅斯、新加坡、菲律賓、瑞士、法國、西班牙、埃及、巴西近期將全面禁止所有來自非洲高風險國家的航班入境，而捷克和摩洛哥則全面禁止來自南非等國的旅客進入國家。印度、日本等國也祭出嚴格規定，要求來自南非和其他高風險國家的旅客進行嚴格檢測。

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