易重症、疫苗失效？Omicron成第5大魔王　前台大醫列「必知懶人包」

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易重症、疫苗失效？Omicron成第5大魔王　林氏璧列「必知懶人包」

▲距離農曆春節僅剩約20天，桃園國際機場22日入境旅客依序入關。（照／記者沈繼昌翻攝）

▲已經有不少國家出現Omicron的個案，台灣目前將南非、波札那等6國列為「重點高風險國家」。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者張乃文／綜合報導

南非出現新冠病毒新變種B.1.1.529，世衛組織已經將其命名為Omicron，不少專家認為，其兇猛程度超越Delta。面對新變異株的來勢洶洶，台大前感染科醫師也不斷更新資訊懶人包，如：Omicron會不會更容易導致重症？新冠疫苗對Omicron還有用嗎？相關問題，希望能讓民眾多一分理解，少一分恐慌，並做好防疫工作。

台大前感染科醫師林氏璧在部落格臉書皆分享了有關Omicron的最新資訊，並整理成懶人包提供給大家參考。醫師強調，以台灣目前的情況「先不用太擔心」，相關的境外策略指揮中心也會隨時調整，至於民眾部分，務必維持「出外戴口罩、勤洗手、盡可能保持社交距離」，還有能打疫苗者，若第一針、第二針還沒打，「快點去打」，因為明年就準備要施打加強針了。

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針對Omicron的特性，林氏璧列舉6個大家較有疑慮的問題提供解答：

Q1.科學家特別擔心Omicron？

林氏璧指出，此變異株的棘狀蛋白上有32個突變，集先前各種變異株的突變特徵於一身，包括病毒進入細胞、免疫逃脫或感染力增加等有關突變。初步在南非也已證實可以很快取代原本的Delta，變成「主流病毒株」，這幾點證實了新變異株的能耐。

Q2.Omicron傳播力比Delta更強？這個魔王玩真的？

林氏璧說，之前的Delta plus或Mu等，都無法對Delta造成太大威脅，但Omicron新變異株近2週相關病例數在南非東北的豪登省快速攀升，取代原本流行的Delta變異株，預估可能成為下一波南非主流病毒株，且WHO判斷，已經符合了高關注變異株（Variants of Concern, VOC）其中一個定義「新冠的流行病學上產生了不利改變」。

因此，決定將B.1.1.529界定為高關注變異株，命名為Omicron，而加入了Alpha、Beta、Gamma和Delta變異株的行列，成為第五株VOC，僅短短14天內就被界定，與先前的假魔王不同之處在於，「之前的幾個變異沒有一個被界定為VOC」。

Q3.Omicron更容易重症？

林氏璧提到，南非初步報告說已輕症為多，但這個病毒從11月12日才在南非第一次偵測，且初期以年輕人為多，也有些人是二次感染，因此現在觀測到輕症居多是正常的，但整體還需數週累積更多臨床資訊，分析長者或有重症風險因子及未施打疫苗者，是否造成更高的重症風險。以過去的情況研判，大概2個月後才會有較明確的研究。

林氏璧說，雖然Omicron變得比較有傳染力，但疾病的嚴重度若會變輕的話，反而是病毒往輕症化、流感化的方向走。

▲ 稍早雲林縣政府緊急公告，因應第八輪疫苗施打預約踴躍，針對雲林縣「65歲以下」民眾，台大醫院將於9月23日加開2000劑施打量，讓更多雲林鄉親能夠接種疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲醫師建議，尚未施打疫苗者盡快前往接種，明年也準備要注射第三劑了。（資料照／記者蔡佩旻翻攝）

Q4.新冠疫苗對Omicron還有用嗎？單株抗體、口服藥的效力？

現有新冠疫苗幾乎都是針對病毒的棘狀蛋白產生抗體，對於Omicron變異株的棘狀蛋白上就有32個突變，林氏璧坦言，很令人擔心疫苗能產生的中和抗體是否會更低，不過各疫苗公司已開啟實驗室研究，初步結果應2週左右會出來。

林氏璧認為，即便很不幸地，現有疫苗完全失效了，以mRNA的技術平台也可很快地做出新疫苗。如：輝瑞/BNT和莫德納疫苗六週的時間就可以改變mRNA序列做出新疫苗。

不過，Omicron因為在單株抗體所作用的受體結合區域（Receptor-binding domain; RBD）上有多個突變，因此單株抗體確實有可能會出現效用降低，但還需要後續研究；至於口服藥則因作用機轉和疫苗完全不同，不是在棘狀蛋白上，因此很可能是不太受影響的。同樣要等待研究證實。

Q5.現有PCR可偵測到Omicron變種株嗎？

林氏璧強調，目前的PCR是可檢測出此變異株的，沒有漏掉的問題，而南非的實驗室反應，主要檢驗的三段基因中，S基因會檢測不到Omicron（稱之為 S gene dropout或 S gene target failure），反過來思考，這也是可在完整定序前，較快辨識出大概是Omicron的方式。

Q6.各國如何因應？國際交流又會就此停止嗎？

林氏璧說，南非衛生部曾批評各國的管制措施太過嚴苛、不科學且違反WHO建議。他指出，這情況似曾相識，如去年12月英國宣布出現alpha後，全世界幾乎都對英國禁航，但這株病毒的擴散範圍及詳細特性被釐清前，各國採取較謹慎的措施，「我認為是合理的」，持續多久就要看對此病毒的了解和擴散狀況。

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