疫情趨緩「台灣疫苗施打率下降」　陳時中點名「2類族群」打不夠

▲陳時中上午出席消基會2021年消費者健康論壇中醫養生與保健活動。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠疫苗施打進入第15輪，疫苗覆蓋率也持續增加中，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，近期疫苗施打有稍微趨緩，75歲以上和第5類覆蓋率仍舊不足。他也呼籲，近期國際出現新的變種病毒，現在打疫苗是非常方便，不要等到有疫情再打。

陳時中今上午出席消基會2021年消費者健康論壇中醫養生與保健活動，他談到台灣疫苗施打時直言「打疫苗這件事講起來也很心酸」，他說，一開始有疫苗的時候，台灣還沒有爆發本土疫情，都沒什麼人要打，一天打不到1000人，後來5月疫情三級，大家開始搶疫苗，很多人打不到都很生氣。

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陳時中自己也透露，在疫情很艱苦的時候，日本和美國送了AZ和莫德納，在美國送250萬莫德納到台灣那邊，是唯一抱過周志浩的時候，之後台灣有了BNT，國人疫苗施打率到達最高點，但最近疫情趨緩，疫苗施打又稍微趨緩。

陳時中強調，現在台灣第一劑疫苗覆蓋率是77.46%，第二劑是51.75%，但目前屬於高風險族群的75歲年長者覆蓋率一直持續維持在7成，還有第5類長照機構員工和照顧者施打率也不夠。他呼籲「現在打疫苗非常方便，不要等到有疫情再打。」