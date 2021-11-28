不限人數！台北跨年晚會「設管制區、禁飲食」　戴口罩＋實聯制才能入場

▲柯文哲出席「小礙畫大愛 愛越多元 友善融合」藝術公車巡禮宣導記者會。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

南非發現的新冠病毒變異株Omicron引起各國高度關注，面對今年台北市跨年晚會辦不辦？台北市長柯文哲27日表示，有可能在前3天突然說不辦。被問到跨年最新防疫作為，柯文哲28日補充，就拿去年（2020年）的跨年晚會防疫作為出來修改即可；而台北市觀傳局長劉奕霆受訪時指出，目前跨年晚會不限人數，但會拉管制區要求實聯制、禁飲食。

柯文哲28日出席「小礙畫大愛 愛越多元 友善融合」藝術公車巡禮宣導記者會，被問到跨年防疫規範為何？是否會限制人數？柯文哲回應，去（2020）年就有一套規範，再把那套拿出來修改即可，「不要問我一個月後的事情。」

至於27日稱可能在前3天宣布取消，恐讓業者和民眾難以因應？柯文哲認為，北市有大型活動因應疫情的應變與保險。

針對跨年防疫管制作為，台北市觀傳局長劉奕霆28日中午接受電訪時提及，一樣會和2020年12月31日舉辦的「2021台北最high新年城」一樣設立管制區，範圍和去年差不多，但因為中央疫情指揮中心與台北市政府指引並未限制人數，所以此次跨年晚會不會限制人數，但入場仍要實聯制、戴口罩且禁止飲食。

關於2020年12月31日舉辦的「2021台北最high新年城」防疫作為，當時柯文哲於31日早上10時30分才宣布，跨年晚會照常舉辦，並於下午3時開放民眾入場，入場人數限制4萬人，必須下載「台北通」APP或是攜帶身分證，並量測體溫後才可以入場，參與期間全程佩戴口罩、禁止飲食。

▼2021台北最high新年城。（資料圖／記者黃克翔攝）