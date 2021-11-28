　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不限人數！台北跨年晚會「設管制區、禁飲食」　戴口罩＋實聯制才能入場

▲▼柯文哲出席「小礙畫大愛 愛越多元 友善融合」藝術公車巡禮宣導記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席「小礙畫大愛 愛越多元 友善融合」藝術公車巡禮宣導記者會。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

南非發現的新冠病毒變異株Omicron引起各國高度關注，面對今年台北市跨年晚會辦不辦？台北市長柯文哲27日表示，有可能在前3天突然說不辦。被問到跨年最新防疫作為，柯文哲28日補充，就拿去年（2020年）的跨年晚會防疫作為出來修改即可；而台北市觀傳局長劉奕霆受訪時指出，目前跨年晚會不限人數，但會拉管制區要求實聯制、禁飲食。

柯文哲28日出席「小礙畫大愛 愛越多元 友善融合」藝術公車巡禮宣導記者會，被問到跨年防疫規範為何？是否會限制人數？柯文哲回應，去（2020）年就有一套規範，再把那套拿出來修改即可，「不要問我一個月後的事情。」

至於27日稱可能在前3天宣布取消，恐讓業者和民眾難以因應？柯文哲認為，北市有大型活動因應疫情的應變與保險。

▲▼柯文哲出席「小礙畫大愛 愛越多元 友善融合」藝術公車巡禮宣導記者會。（圖／記者袁茵攝）

針對跨年防疫管制作為，台北市觀傳局長劉奕霆28日中午接受電訪時提及，一樣會和2020年12月31日舉辦的「2021台北最high新年城」一樣設立管制區，範圍和去年差不多，但因為中央疫情指揮中心與台北市政府指引並未限制人數，所以此次跨年晚會不會限制人數，但入場仍要實聯制、戴口罩且禁止飲食。

關於2020年12月31日舉辦的「2021台北最high新年城」防疫作為，當時柯文哲於31日早上10時30分才宣布，跨年晚會照常舉辦，並於下午3時開放民眾入場，入場人數限制4萬人，必須下載「台北通」APP或是攜帶身分證，並量測體溫後才可以入場，參與期間全程佩戴口罩、禁止飲食。

▼2021台北最high新年城。（資料圖／記者黃克翔攝）

▲▼臺北最High新年城2021跨年晚會-101煙火。（圖／記者黃克翔攝）

►毛小孩有了這些超幸福

ET快訊
最新民調出爐！　四大公投「有三案」可能翻盤
7-11招牌出現「紅糖果」謎樣符號！　網驚曝：新型態服務
住3天就殺人！　他徒手勒斃女房東「動機曝光」
臉蛋排第二！「女生第一眼看男生哪裡」答案超殘酷
地圖砲狂開！男星「3分鐘嘴爆」金馬入圍者
台大爆集體作弊！　校方回應了
爬窗狠殺新莊女！兇手背景起底　曾奪「混雙銅牌」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／Omicron衝擊新北耶誕城？　侯友宜：隨時調整大型活動

最新民調出爐！　四大公投有三案可能翻盤

男生要注意！百萬插畫家揭「女友四個不同意」　蔡英文也現身留言

全力捍衛公投！　朱立倫宣布12／17夜宿自由廣場

賴清德宜蘭拚公投　核四「老爺車兼拼裝車」有安全顧慮

不限人數！台北跨年晚會「設管制區、禁飲食」　戴口罩＋實聯制才能入場

林奕華樂觀預估年底公投結果　「極可能4比0完封政府」

一大清早就來！　共機上午8度襲擾我國西南空域

兩岸立場受美方關注！明年訪美「面試2024」？　柯文哲：解封才能確定

民進黨立委歡迎波海議員團訪台　「象徵準官方互訪外交關係」

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

茄子蛋《當男人戀愛時》破億金曲登金馬　《愛情你比我想的閣較偉大》舞台超美！

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

快訊／Omicron衝擊新北耶誕城？　侯友宜：隨時調整大型活動

最新民調出爐！　四大公投有三案可能翻盤

男生要注意！百萬插畫家揭「女友四個不同意」　蔡英文也現身留言

全力捍衛公投！　朱立倫宣布12／17夜宿自由廣場

賴清德宜蘭拚公投　核四「老爺車兼拼裝車」有安全顧慮

不限人數！台北跨年晚會「設管制區、禁飲食」　戴口罩＋實聯制才能入場

林奕華樂觀預估年底公投結果　「極可能4比0完封政府」

一大清早就來！　共機上午8度襲擾我國西南空域

兩岸立場受美方關注！明年訪美「面試2024」？　柯文哲：解封才能確定

民進黨立委歡迎波海議員團訪台　「象徵準官方互訪外交關係」

小優開口討入厝禮...徐乃麟大方送冰箱　她遭爆「通告也是要來的」

快訊／Omicron衝擊新北耶誕城？　侯友宜：隨時調整大型活動

只有2天！超商咖啡飲品「任選第2杯半價」開喝

不老電競開打⋯齊勒斯無情30殺 阿公氣勢不輸「尊絕不凡」亮出來

超商店員別怕！APP報案隱秘不刺激對方　影像位置即時傳輸

最新民調出爐！　四大公投有三案可能翻盤

愛馬仕又刷新拍賣史最貴紀錄！　1429萬鱷魚皮鑲鑽凱莉包稱霸

入住才3天就殺人…新莊狠男「從後方徒手勒斃」女房東！動機曝光

宜蘭3貼機車追撞前車「4歲女童不治」　家屬PO網求監視畫面

少油少鹽少糖！米其林二星名廚任總監　台北大直高檔粵菜餐廳新開幕

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

政治熱門新聞

陸軍下令全軍推刺槍術訓練　基層怨：司令先跑一次500障礙！

三軍將官異動一次看！　周廣齊接掌憲兵指揮官

快訊／父後七日首發聲　侯友宜：連續兩通電話讓我的心痛楚徹骨

郭正亮聲援高嘉瑜！　反嗆2綠委：你們倆有打高端？

台人在土國詐騙被逮　外交部回應

父逝今火化！侯友宜「捧父親遺照」送最後一程

土耳其破獲詐騙案22台灣人被捕　外交部：讓台灣蒙羞

蔡英文宣傳公投　爆翁章梁送「這個」讓總統有面子

波羅的海三國議員團　今晨抵台

萊豬下一步？他秀證據：民進黨不演了！下一步開放福島核食

蔡英文稱林靜儀當選生育率會提高　藥師林士峰：根據在哪？

北捷要求基層到主管靈堂輪值　柯文哲：人情世故的課題

蔡英文：林靜儀當選　選區生育率提高

六都中最想當台北市長　彭文正曝原因：要命令警局抓走蔡英文

更多熱門

相關新聞

接種率達104%　義大利小鎮1招推疫苗超有效

接種率達104%　義大利小鎮1招推疫苗超有效

歐洲新冠疫情再起，各國政府想盡辦法提高疫苗接種率之際，義大利一座小鎮接種率高得令人難以置信，足足達到104%。除了當地居民積極互相推廣之外，當局採取一種特別的方法，釐清有關疫苗的假消息，也有效提升民眾接種意願。

高雄跨年、五月天演唱會添變數？陳其邁回應

高雄跨年、五月天演唱會添變數？陳其邁回應

Omicron症狀曝　南非醫學會憂1類人要注意

Omicron症狀曝　南非醫學會憂1類人要注意

明年訪美「面試2024」？柯這樣說

明年訪美「面試2024」？柯這樣說

長者不打疫苗2大原因曝 　醫：2超多的！占一半以上

長者不打疫苗2大原因曝 　醫：2超多的！占一半以上

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲劉奕霆跨年台北跨年2022台北最high新年城防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女下車！後車狂尖叫目睹全程

超稀有！台灣捕到「燕尾烏魚」卻秒剖肚　網傻：歸剛欸

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

女生第一眼看男生哪裡？第一名不是臉

李國煌頒獎狂開地圖砲！網零負評讚爆

刺青男酒駕被抓　聲援友人嗆：我明仁會！

超跑男約吃飯　千萬R8打滑女大生不治

台大爆集體作弊醜聞！學生「開100萬封口費」

好市多黑五「最終場優惠品」一次看

即／R8超跑撞電桿　21歲女搶救不治

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

好市多拳手警局休息！他賽後分析見疑點

被鄧佳華苦追1年…宜軒臉書「改名字了」！

好兄弟轉行賣保險　他幫衝業績卻被戴綠帽

熊貓口罩遮車牌！正義哥一舉動狂吸1.3萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO
好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面