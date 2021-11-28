Omicron掀恐慌！高雄跨年、五月天演唱會添變數　陳其邁先做2件事

▲高雄市長陳其邁出席美濃白玉蘿蔔節。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

2021年已進入尾聲，但又有新變種病毒「Omicron」現蹤，也替年底活動增添變數。高市府已預告將打造史上最誇張跨年晚會，另還有五月天將於世運主場館舉辦4場演唱會，該如何因應，高雄市長陳其邁28日表示，目前社區安全，不需要太過緊張，首要做好的是邊境防疫，其次是增加疫苗覆蓋率，市府會根據疫情調整防疫狀況。

陳其邁28日出席美濃白玉蘿蔔節活動，針對新變種病毒是否影響到跨年晚會和五月天演場會，他表示：「防疫就是一步一步，按照我們SOP來做，該有什麼情況、該有什麼劇本，我們就做好準備，我們現在已經超過連續14、15天以上都沒有本土個案，意思是說我們社區是安全的，沒有任何病毒存在，所以大家也不要太過於緊張。」

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▲高雄市長陳其邁出席美濃白玉蘿蔔節，因應新變種病毒做出回應。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁指出，現在要做的就是做好邊境防疫，守住邊境病毒不會進來，我們就不用擔心，第二個就是疫苗覆蓋率，因為在80歲以上長輩有打疫苗跟沒打疫苗，重症或死亡率是差10倍，「所以一定要打疫苗，我們就做足準備，再根據疫情來調整防疫狀況」。

陳其邁強調，高雄有海港漁港還有空港，所以市府防疫規定其實我們是非常嚴格，所以我們自己要把邊境顧好，不要讓病毒進來，讓我們社區保持安全，尤其過年或跨年時也會有很多市民回來，我們就要落實防疫措施，再隨疫情的狀況做因應及調整。

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