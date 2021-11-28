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長者不打疫苗2大原因曝 　醫：2超多的！占一半以上

記者陳俊宏／綜合報導

新變種病毒「B.1.1.529」Omicron來勢洶洶，對此，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰呼籲，至少打一針疫苗，保護自己也承受最低的嚴重副作用，並分享長輩不打疫苗的2大原因。

蘇一峰今天（28日）在臉書說，門診長者沒打疫苗，他會多問一句，為何不打疫苗，以下為長輩與家屬回答：

1、台灣目前疫情每天都+0，本土無疫情何必打疫苗。

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2、打疫苗死亡數目多嚇到不敢打，怕打疫苗死，結論都是共病症害的，與疫苗無關。

▼蘇一峰表示，有3成長者堅持不打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼第13輪新冠肺炎疫苗今日起開打，台北市本期新增六處中型接種站，圖為位於台北市政府一樓中庭，由北市聯醫松德院區團隊負責設立的疫苗接種站。AZ疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率。（圖／記者李毓康攝）

蘇一峰說，目前的COVID疫苗副作用比過去傳統疫苗多上許多，的確讓人卻步，老年人打完出問題，也怕全都是慢性病的錯誤，疫苗不打的許多人是認為台灣疫苗致死認定不透明，「我都會勸民眾還是至少打一針疫苗，保護自己也承受最低的嚴重副作用。」

對此，有網友留言，「我家長輩是2」；蘇一峰回，「2超多的！占一半以上！」他也提醒，3成長者堅持不打疫苗，但變種病毒要來，長者再不打疫苗需要小心，建議至少打一劑mRNA，只一劑重大副作用機會低，抵抗力有最低保障！很多長者不敢打AZ，怕血栓副作用；打BNT、Moderna就沒有這些顧慮了，只打一劑其實相當安全。

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