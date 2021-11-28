Omicron掀全球恐慌！　陸專家卻指「難成氣候」：不會造成大流行

▲變種病毒來勢洶洶，各國嚴陣以待。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

新變種病毒Omicron引起全球恐慌，不少國家宣佈封鎖邊境，不過大陸專家研判，新毒株預計難成氣候，不會造成大規模流行，「該病毒可能會在非洲流行，在歐洲、美洲等其他洲蔓延的可能性不大。」

據《國際金融報》報導，上海復旦大學特聘教授、生物醫學研究院研究員、博士生導師徐建青受訪指出，南非新毒株目前還沒有數據可做出準確判定，但就認為其可能會在非洲流行，在歐洲、美洲等其他洲蔓延的可能性則不大。

另外，Omicron毒株被懷疑可能演化自愛滋病患者，對此徐建青分析，倘這屬實，就更難流行，因為病毒從來非變異越多就越容易流行，「客觀上來講，Delta毒株已經是進化完美的毒株了，目前這一階段，我認為，如果南美人群中出現新毒株，更值得關注。」

他進一步解釋道，愛滋病患者因免疫力弱，不足以清除病毒，導致病毒持續感染及驅動病毒變異，「病毒逃逸一般是以犧牲自身複製和傳播能力為代價的，變異越多，病毒獲得了在該個體中持續的能力，但它卻丟失了在人群中的傳播能力！這就如同一個人在一個環境中適應的越好，他就越難以適應其他環境。」

▲從南非入境荷蘭的旅客，阿姆斯特丹史基浦機場 （Amsterdam Airport Schiphol）等待新冠篩檢。（圖／路透）

據悉，新變種病毒Omicron最早在非洲南部驗出，刺突蛋白攜帶多達32種突變，與Delta病毒相比，恐怕更具傳染性及疫苗抗性，台灣目前已針對南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6國列為「重點高風險國家」加強檢疫。