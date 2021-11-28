　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

Omicron掀全球恐慌！　陸專家卻指「難成氣候」：不會造成大流行

▲大陸疫情,揚州,核酸檢測。（圖／CFP）

▲變種病毒來勢洶洶，各國嚴陣以待。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

新變種病毒Omicron引起全球恐慌，不少國家宣佈封鎖邊境，不過大陸專家研判，新毒株預計難成氣候，不會造成大規模流行，「該病毒可能會在非洲流行，在歐洲、美洲等其他洲蔓延的可能性不大。」

據《國際金融報》報導，上海復旦大學特聘教授、生物醫學研究院研究員、博士生導師徐建青受訪指出，南非新毒株目前還沒有數據可做出準確判定，但就認為其可能會在非洲流行，在歐洲、美洲等其他洲蔓延的可能性則不大。

另外，Omicron毒株被懷疑可能演化自愛滋病患者，對此徐建青分析，倘這屬實，就更難流行，因為病毒從來非變異越多就越容易流行，「客觀上來講，Delta毒株已經是進化完美的毒株了，目前這一階段，我認為，如果南美人群中出現新毒株，更值得關注。」

他進一步解釋道，愛滋病患者因免疫力弱，不足以清除病毒，導致病毒持續感染及驅動病毒變異，「病毒逃逸一般是以犧牲自身複製和傳播能力為代價的，變異越多，病毒獲得了在該個體中持續的能力，但它卻丟失了在人群中的傳播能力！這就如同一個人在一個環境中適應的越好，他就越難以適應其他環境。」

▲從南非入境荷蘭的旅客，阿姆斯特丹史基浦機場 （Amsterdam Airport Schiphol）等待新冠篩檢。（圖／路透）

據悉，新變種病毒Omicron最早在非洲南部驗出，刺突蛋白攜帶多達32種突變，與Delta病毒相比，恐怕更具傳染性及疫苗抗性，台灣目前已針對南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6國列為「重點高風險國家」加強檢疫。

►少女下廚必備「甩油神器」！

ET快訊
快訊／轎車冒白煙！　破窗驚見男陳屍車內
不打疫苗2大原因曝 　醫：2超多！占一半以上
林志玲「遠嫁日本2年」　罕見發文曝近況
陸軍下令全軍推刺槍術訓練　基層怨：司令先跑一次500障礙
恐怖預測成真！最猛Omicron恐具3特性「這些國家最危險」
Omicron緊縮春節措施？陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中俄駐美大使聯合發文　指美民主峰會是「典型冷戰思維」

大陸國考開考！　人數首破200萬「平均68人爭1職」

Omicron掀全球恐慌！　陸專家卻指「難成氣候」：不會造成大流行

她10根手指頭腫成「蘿蔔」　就醫竟是肺癌

唱太嗨！25歲男KTV飆高音突「炸肺」　氣囊吼破慘送急診

香港再增3例輸入確診　均感染L452R變種毒株

陸左派猛攻聯想「列6宗罪」　分析：背後有引導默許

熱戀情侶太嗨猛舔！下秒「啵」她耳膜被吸破　慘變傳導性耳聾

畢業入選華為「天才少年」年薪880萬　超狂新人2年破業界+學界極限

防新變種病毒Omicron入侵！　香港禁止非洲8國非港人入境

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

辰亦儒感恩聚會「汪東城、吳尊一家人」 ：「相識16年的兄弟有你們真好」

中俄駐美大使聯合發文　指美民主峰會是「典型冷戰思維」

大陸國考開考！　人數首破200萬「平均68人爭1職」

Omicron掀全球恐慌！　陸專家卻指「難成氣候」：不會造成大流行

她10根手指頭腫成「蘿蔔」　就醫竟是肺癌

唱太嗨！25歲男KTV飆高音突「炸肺」　氣囊吼破慘送急診

香港再增3例輸入確診　均感染L452R變種毒株

陸左派猛攻聯想「列6宗罪」　分析：背後有引導默許

熱戀情侶太嗨猛舔！下秒「啵」她耳膜被吸破　慘變傳導性耳聾

畢業入選華為「天才少年」年薪880萬　超狂新人2年破業界+學界極限

防新變種病毒Omicron入侵！　香港禁止非洲8國非港人入境

林奕華樂觀預估年底公投結果　「極可能4比0完封政府」

好市多「高CP值神物」爆巨雷！萬人認證好用　買回家傻了：會割傷

蘇澳新－東山今傳路線故障　台鐵證實：鋼軌有裂縫夜間將抽換

台南歸仁轎車冒白煙　警消破窗驚見中年男死亡

一大清早就來！　共機上午8度襲擾我國西南空域

傳前獅隊洋投泰迪有6韓職球團關注　韓職某團長：應是謠言

林柏宏金馬主持爆好評「喊話畢業了」　被白靈眼神狩獵「想送她抱枕」

曹雅雯唱一半...突爆粗口飆罵！　認有「舞台恐懼症」曝光原因

唐美雲遭散播謠言　方馨曝《孟婆》成員私下愛抱怨！　

人妻化身女騎士！小王喊「我愛妳騎我」：水好多…夫見啪啪氣炸

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

大陸熱門新聞

老闆急外出！客人DIY拉麵主動付錢

她10根手指頭腫成「蘿蔔」　就醫竟是肺癌

陸專家指Omicron「難成氣候」

玻璃棧道地板碎裂！她逛到一半高空墜下

美甲店老闆遭砍56刀！女兒目睹被血噴滿臉

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

華為超狂新人年薪880萬　2年破極限

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

25歲男KTV飆高音突「炸肺」

港新增3例輸入確診　均涉L452R毒株

獼猴暴動繁殖爬30F大樓打劫　砸窗進房對峙1hr

大陸國考開考　人數首破200萬

立陶宛台灣代表處設立　王毅：公然政治挑釁

深圳跨境電商巨頭墨燦倒閉　供應商上門討款驚見「人去樓空」

更多熱門

相關新聞

3成長者堅持不打疫苗　醫籲至少「1劑mRNA」原因曝

3成長者堅持不打疫苗　醫籲至少「1劑mRNA」原因曝

新變種病毒「B.1.1.529」Omicron來勢洶洶，對此，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰表示，3成長者堅持不打疫苗，但變種病毒要來，長者再不打疫苗需要小心，建議至少打一劑mRNA，只一劑重大副作用機會低，抵抗力有最低保障！

Omicron擴散　佛奇：若已傳入美國不意外

Omicron擴散　佛奇：若已傳入美國不意外

咳嗽、疲憊、肌肉痠痛　新變種Omicron主要症狀曝光

咳嗽、疲憊、肌肉痠痛　新變種Omicron主要症狀曝光

Omicron入侵荷蘭！　潛伏南非2航班61名確診者中

Omicron入侵荷蘭！　潛伏南非2航班61名確診者中

以色列宣布鎖國！　防Omicron封鎖邊境成全球首國

以色列宣布鎖國！　防Omicron封鎖邊境成全球首國

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗Omicron新冠病毒變種病毒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女下車！後車狂尖叫目睹全程

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

超稀有！台灣捕到「燕尾烏魚」卻秒剖肚　網傻：歸剛欸

李國煌頒獎狂開地圖砲！網零負評讚爆

超跑男約吃飯　千萬R8打滑女大生不治

刺青男酒駕被抓　聲援友人嗆：我明仁會！

台大爆集體作弊醜聞！學生「開100萬封口費」

好市多黑五「最終場優惠品」一次看

即／R8超跑撞電桿　21歲女搶救不治

女生第一眼看男生哪裡？第一名不是臉

好市多拳手警局休息！他賽後分析見疑點

好兄弟轉行賣保險　他幫衝業績卻被戴綠帽

熊貓口罩遮車牌！正義哥一舉動狂吸1.3萬人朝聖

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

3縣市大雨　凍4天探10度！強冷空氣南衝時間曝

更多

最夯影音

更多
好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO
好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面