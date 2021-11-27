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網紅丟感謝狀　IG發全黑文689字道歉「是在開玩笑」：犯了嚴重錯誤

▲▼ 。（圖／翻攝自蔡傑曦IG）

▲蔡傑曦道歉 。（圖／翻攝自蔡傑曦IG）

記者施怡妏／綜合報導

網紅攝影師蔡傑曦日前應邀，前往國立暨南國際大學演講；沒想到，他事後將感謝狀丟垃圾桶，還錄影發IG限動嘲諷，引爆輿論撻伐，儘管他火速刪掉影片，並發文致歉，但仍被批沒有誠意。他今日中午在IG發了全黑文，再次道歉，當時是抱著開玩笑的心情錄影，「我是傑曦，對不起犯了非常嚴重的錯誤」。

蔡傑曦表示，「原本錄影丟棄感謝狀與紀念品，是要傳給朋友，開玩笑地表達收到了感謝狀與用不上的紀念品」，之前演講曾當場向其他主辦單位感謝其心意，並表達不需要而退還過，也曾在演講前主動告知不須提供感謝狀。但這一次，我應該事先跟暨南大學主辦單位溝通，而非透過這麼幼稚的方式讓他們受到傷害。

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他也指出，這個錯誤的舉動不是要針對暨南大學，儘管發現誤傳後便馬上刪除，但追溯到根本問題，這本來就不該是個玩笑，我也知道不管是什麼原因，都沒有辦法解釋我這個不尊重的行為，「我犯下了嚴重的錯誤，我非常、非常抱歉」。

他透露，事情發生之後第一時間很慌張，下意識想要逃避，不敢直視做錯事的自己，發表了一篇過於草率的道歉文，疏於思考到那些被我傷害，甚至信任我的人，所有的批評他都收到了，會深刻的反省，「再次和暨南大學的老師與同學們為我這個不尊重的行為致歉，以及任何相信過我的人，謝謝你們曾經給過我的肯定，是我辜負了你們的善意。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲將感謝狀丟掉，還發限動自爆。（圖／翻攝自Dcard）

蔡傑曦IG全文：

我是傑曦，對不起犯了非常嚴重的錯誤。

十一月二十四日我前往暨南大學演講，演講順利結束後，我卻於演講結束後將校方致贈給我的感謝狀和紀念品丟棄並錄影，我想為此行為再次向暨南大學的同學和老師致上最深的對不起；特別是當天接待我、籌劃這次講座、以及前來聽我分享的同學與老師們。

原本錄影丟棄感謝狀與紀念品，是要傳給朋友，開玩笑地表達收到了感謝狀與用不上的紀念品。之前演講曾當場向其他主辦單位感謝其心意，並表達不需要而退還過，也曾在演講前主動告知不須提供感謝狀。但這一次，我應該事先跟暨南大學主辦單位溝通，而非透過這麼幼稚的方式讓他們受到傷害。

這個錯誤的舉動不是要針對暨南大學，且任何玩笑只要有人會因此感到不舒服，我就不該覺得有趣。儘管發現誤傳後便馬上刪除，但追溯到根本問題，這本來就不該是個玩笑；我也知道不管是什麼原因，都沒有辦法解釋我這個不尊重的行為，我犯下了嚴重的錯誤，我非常、非常抱歉。

第一時間收到網友詢問時，我很慌張，下意識想要逃避，不敢直視做錯事的自己；直到昨天早上得知Dcard上的發文，急著給大家一個道歉，那篇道歉文過於草率，疏於思考到那些被我傷害，甚至信任我的人，所以希望更詳盡地描述與再次致歉。

一天下來從不知所措、逃避、焦慮，到深刻反省自己已經忽略掉人與人之間最基本的尊重。所有因此而來的批評和失望我都收到了，並反覆思考我究竟為何會這樣，我對自己非常失望，藉此會好好反省自身的處事態度與行為，也會更珍惜每一份信任。

再次和暨南大學的老師與同學們為我這個不尊重的行為致歉，以及任何相信過我的人，謝謝你們曾經給過我的肯定，是我辜負了你們的善意。

致上深深的歉意，對不起。

傑曦

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