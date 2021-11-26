感謝狀丟垃圾桶GG！網紅「12月演講曝光」　學生怒火：喊卡嗎

▲蔡傑曦丟感謝狀，影片已被網友備份瘋傳。（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

攝影師網紅蔡傑曦，細膩文筆與文青形象擁一票分私追隨。不過，Dcard網友卻氣憤爆料，24日蔡傑曦在暨南國際大學演講完畢後，竟把感謝狀丟入垃圾桶，且還在IG上傳影片，引發師生眾怒。有網友也發現，蔡傑曦12月會在臺灣師範大學與成功大學演講，是否喊卡也引發關注。

本站報導《網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」 學生全炸鍋！急刪限動道歉》，暨大學生在Dcard痛批，「禮拜三本校的通識講座，名稱：『還想浪費一次的風景』，請到蔡傑曦老師來演講，他卻在限時動態發這篇，但過一下就刪除了，不知各位看官怎麼看？」

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眼看風暴越演越烈，蔡傑曦則在IG寫下114字致歉後便神隱，如下：

對於這週三我在暨南大學演講後，將學校感謝狀丟棄並錄影，這個不尊重的行為，我非常非常抱歉，也很後悔，已在認真反省，未來不會再有這樣的行為。我在此對暨南大學的同學與老師們致上最深的歉意。

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很謝謝大家的指正，我會繼續努力並在錯誤中學習

該道歉聲明曝光後，依舊無法熄滅網友怒火，有人發現蔡傑曦12月還有校園演講，包括12月2日的「焦距間的風景—從視覺企劃到攝影創作」，地點位在臺灣師範大學校本部；12月6日則是在成功大學光復校區，主題「還想浪費一次的風景」與暨南大學一樣。

針對該兩場校園演講是否喊卡，但至截稿時間，蔡傑曦仍未對外界做出聲明，風波持續延燒。

▼網友驚，網紅12月還有師大與成大的演講。（圖／翻攝Dcard）



▼查詢師大影像粉專與成大官網，確實有蔡傑曦的演講！（圖／翻攝FB與校網）

