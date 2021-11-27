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網紅丟感謝狀「傳給朋友開玩笑」！　師大+成大：取消演講

▲▼蔡傑曦丟感謝狀，網友驚：12月要去成大（圖／翻攝）

▲蔡傑曦丟棄感謝狀！（圖／翻攝Dcard）

網搜小組／劉維榛報導

網紅攝影師蔡傑曦將「感謝狀丟垃圾桶」，自拍影片引發眾怒，昨（27）日他寫下114字道歉文，依舊無法澆熄網友怒火，今日稍早他又在IG發表道歉聲明，並解釋丟棄的原因，「原本錄影丟棄感謝狀與紀念品，是要傳給朋友，開玩笑地表達收到了感謝狀與用不上的紀念品。」

首先，蔡傑曦指出，錄影丟棄感謝狀與紀念品，是要傳給朋友，開玩笑地表達收到了感謝狀與用不上的紀念品，「但這一次，我應該事先跟暨南大學主辦單位溝通，而非透過這麼幼稚的方式讓他們受到傷害。」

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面對大批網友私訊，蔡傑曦坦言「我很慌張，下意識想要逃避，不敢直視做錯事的自己」、「一天下來從不知所措、逃避、焦慮，到深刻反省自己已經忽略掉人與人之間最基本的尊重」。

據了解，蔡傑曦12月仍有數場講座，目前臉書粉專《成大中文系學會》表示，訂12/6（一）的演講「還想浪費一次的風景」將取消辦理；而師大影像社團也在IG宣布，12月2日因攝影師個人因素而取消演講。

蔡傑曦IG貼文一片黑畫面，全文共689字如下：

我是傑曦，對不起犯了非常嚴重的錯誤。

十一月二十四日我前往暨南大學演講，演講順利結束後，我卻於演講結束後將校方致贈給我的感謝狀和紀念品丟棄並錄影，我想為此行為再次向暨南大學的同學和老師致上最深的對不起；特別是當天接待我、籌劃這次講座、以及前來聽我分享的同學與老師們。

原本錄影丟棄感謝狀與紀念品，是要傳給朋友，開玩笑地表達收到了感謝狀與用不上的紀念品。之前演講曾當場向其他主辦單位感謝其心意，並表達不需要而退還過，也曾在演講前主動告知不須提供感謝狀。但這一次，我應該事先跟暨南大學主辦單位溝通，而非透過這麼幼稚的方式讓他們受到傷害。

這個錯誤的舉動不是要針對暨南大學，且任何玩笑只要有人會因此感到不舒服，我就不該覺得有趣。儘管發現誤傳後便馬上刪除，但追溯到根本問題，這本來就不該是個玩笑；我也知道不管是什麼原因，都沒有辦法解釋我這個不尊重的行為，我犯下了嚴重的錯誤，我非常、非常抱歉。

第一時間收到網友詢問時，我很慌張，下意識想要逃避，不敢直視做錯事的自己；直到昨天早上得知Dcard上的發文，急著給大家一個道歉，那篇道歉文過於草率，疏於思考到那些被我傷害，甚至信任我的人，所以希望更詳盡地描述與再次致歉。

一天下來從不知所措、逃避、焦慮，到深刻反省自己已經忽略掉人與人之間最基本的尊重。所有因此而來的批評和失望我都收到了，並反覆思考我究竟為何會這樣，我對自己非常失望，藉此會好好反省自身的處事態度與行為，也會更珍惜每一份信任。

再次和暨南大學的老師與同學們為我這個不尊重的行為致歉，以及任何相信過我的人，謝謝你們曾經給過我的肯定，是我辜負了你們的善意。

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