露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感：再正都撐不起來

▲有網友覺得露肩的衣服很醜。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

愛美是天性，不過有些人的穿搭比較前衛，就讓一些保守派「完全看不懂」。就有網友發文表示，先前曾流行很顯身材的黑薄上衣，當時街上不論高矮胖瘦都愛穿，大家記得哪些比較特別的打扮或穿著嗎？貼文一出，立刻引發熱議，其中被最多人點名的就是「頭上夾髮捲」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「有什麼穿著流行最不懂」為題發文，提到先前曾經很流行又薄又透的黑色上衣，穿上以後內衣若隱若現，很顯身材。原PO表示，那陣子不論高矮胖瘦的人都很愛穿，不過近來則已經退流行，有沒有人記得哪些比較特別的打扮或穿著呢？

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▲有些人喜歡出門夾著髮捲。（示意圖／記者黃可昀攝）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「寬褲、衣服只紮前面」、「近一年單車褲又流行回來，那個要好看的難度很高」、「羅馬涼鞋或超高的綁帶鞋+1」、「肩膀挖洞真的醜哭，可以改叫打針裝了」、「飛鼠褲，看起來腿短又隨便」、「襪子配拖鞋，上衣厚重配長裙，整個人矮肥短」、「老爹鞋也不懂好看在哪」、「工裝背心，很像要去釣魚」。

其中，讓最多人「看都看不懂」的就是頭上夾髮捲，「髮捲，醜到爆，不講還以為是忘了拔」、「髮捲！無法認同的審美觀」、「夾髮捲上班？要不要連睡衣一起穿去」、「夾髮捲上班觀感很差，以為在自己家嗎」、「髮捲多正都撐不起來吧」、「髮捲+1，真的超醜」、「自以為的髮捲，真的只有反感」、「髮捲真心不懂，親眼看到有人這樣逛街覺得傻眼」。