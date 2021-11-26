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這公司徵「雲端吵架王」！他一看薪水傻了：比我還高

▲▼吵架成為一種職業。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲吵架竟成為一種職業。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

特殊工作近年來不斷出現，試床、專門吃冰淇淋已經夠獨特，現在還出現「吵架王」這個職業。就有一名網友表示，他發現有公司在徵「負責吵架」的員工，職缺被刊登在求職網站上，招募公司還引用周星馳電影中的經典台詞，吸引求職者，開出的薪水並不低，讓他驚呼「比我的高！」

一名男大生在Dcard上以「雲端吵架王是什麼奇耙工作」為題發文，表示在人力銀行上看到一個很ㄎㄧㄤ的工作「雲端吵架王」，工作內容裡引用許多經典台詞，「我們在找網路包龍星」，如果擁有正義感和俠義風骨，請快投履歷，「希望你已了解吵架是意志力與智力的較量，能精準找到吵架獲勝關鍵證據」，還有一點，「不管在飄香院的論壇還是李公公的粉絲專頁，你都知道在不同網路社群中，需要運用不同方式吵架，吵完還不會禁言或封帳號」。

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▲網友在求職網上看到有公司在徵雲端吵架王。（圖／截取自Dcard）

雇主還附加其他條件，像是「嚴禁對主管說：打我呀！笨蛋！」、「面試不需攜帶尚方寶劍」、「疫情關係，嚴禁一邊面試一邊吃餅」，加分條件是會拍影片加剪輯，「若有優秀可證之事蹟，不一定只從九品開始任用」，月薪是32000~45000元。

▲▼網友在求職網上看到，公司在徵雲端吵架王。（圖／截取自Dcard）

▲內容介紹引用《九品芝麻官》的經典喬段。（圖／截取自Dcard）

原PO對於吵架也能成為工作感到驚訝，薪水也比自己現在還要高，「感覺面試如果真的帶尚方寶劍去現場，然後跟面試官說『其實是這樣的，我看現場太緊張了』，會直接錄取！」

網友看了也都笑翻，「職缺描述看起來好好笑，超好奇工作內容具體在幹嘛XDD」、「好好笑 超想投履歷XD」、「可惡，想投履歷」。也有人從工作內容分析推估，「感覺是當網軍」。

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