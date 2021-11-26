網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」　學生全炸鍋！急刪限動道歉

▲將感謝狀丟掉，還發限動自爆。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅攝影師蔡傑曦日前應邀，前往國立暨南國際大學演講；沒想到，他事後將感謝狀丟垃圾桶，還錄影發IG限動嘲諷，引爆輿論撻伐，儘管他火速刪掉影片，並發文致歉，仍難掩學生怒火，紛紛洗版幫高調，怒喊「超沒禮貌！」

暨大學生在Dcard發文直指，「禮拜三本校的通識講座，名稱：『還想浪費一次的風景』，請到蔡傑曦老師來演講，他卻在限時動態發這篇，但過一下就刪除了，不知各位看官怎麼看？」

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從畫面中可見，他拿著一整袋感謝狀和禮物，直接丟進學校的資源回收桶裡。此舉瞬間點燃該校生怒火，氣得私訊質問他，然而卻得不到回覆，轉而PO網要大家評評理。

▲他在IG發文致歉。（圖／翻攝自Dcard）

眼看負面聲浪四起，蔡傑曦在IG發文道歉，表示對於將學校感謝狀丟棄並錄影，這個不尊重的行為，感到非常抱歉，也很後悔，已在認真反省，並承諾未來不會再有這樣的行為，「我在此對暨南大學的同學與老師致上最深的歉意。」

對此，大票該校生洗版罵爆，「哇靠哪來的大頭症？沒人氣的咖還敢這樣喔，可悲」、「我沒有多以這間學校為榮，但這超級沒有禮貌，我才想請問他哪位哩，呵呵」、「我只接受台大的感謝狀的啦」、「笑死，太嗨了吧」、「不想來就別來啊，會有那麼多人來聽你演講，講真的只是因為那是通識講座，不然會這麼多人來看你嗎」、「表定2小時，他講1小時就開始QA，準備結束，通告費小偷ㄏㄏ」、「想看血流成河」、「形象崩壞了啦，下去，但真的不知道為什麼這樣做欸？好好奇喔，正常狀況下也沒必要這樣啊」。

另外，校方則表示，深感遺憾，同時也將他的道歉聲明公告於學校網頁。