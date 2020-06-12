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吳鳳科大宣信國小攜手合作抗腸病毒　27對祖孫大跳洗手健康操

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▲老幼共融、健康舞潔淨、一起「防疫新生活」-吳鳳科大與宣信國小師生攜手合作共抗腸病毒！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲吳鳳科大幼保系精心製作的清潔小物送給學童及長輩們，方便隨身攜帶隨時洗手清潔抵抗腸病毒(左5吳鳳科大蔡宏榮校長) 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

響應「防疫新生活運動」，吳鳳科技大學與嘉義市宣信國小合作，12日在宣信國小舉辦「愛隨行、手潔淨-老幼共融、與健康共舞」記者會。現場27對祖孫現場大跳洗手健康操，強調洗手的重要性，並希望大小朋友都能養成多洗手的好習慣，以防範各種疾病，尤其是好發於幼兒期的腸病毒。

現場吳鳳科大幼保系也將精心製作的清潔小物送給學童及長輩們。宣信附幼大班林弘御的阿嬤表示，參加這活動看阮孫表演答喙鼓，感覺當阿嬤足開心，和阿孫一起跳洗手舞增進祖孫情，非常有意義，當然在家裡也會提醒阮孫勤洗手。

中班小朋友蘇歆喬說，很開心阿嬤陪我一起來跳洗手舞，今天得到的禮物回家可以繼續認真洗手。大班學生林心慧也說，因為有新冠肺炎和腸病毒，我學會洗手步驟，常常洗手就可以跟病毒說再見了。

▲老幼共融、健康舞潔淨、一起「防疫新生活」-吳鳳科大與宣信國小師生攜手合作共抗腸病毒！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲吳鳳科大幼兒保育系的學生們自編洗手舞，讓小朋友透過律動過程，記住洗手的步驟 。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳鳳科技大學申請教育部大學社會責任實踐計畫，與嘉義市宣信國小合作推動「幼見幸福嘉園-嘉義非營利性幼兒園的代間共融」方案，有感於國內COVID-19新冠狀病毒疫情趨緩，在「鬆綁不鬆懈」概念下，仍鼓勵多洗手、洗好手，除對抗病毒外，更對腸病毒防範有幫助。

因此，吳鳳科技大學幼兒保育系師生以自製的清潔小物-手部用清潔棒、乾洗手凝露，以小巧的口紅棒、體香膏容器，提醒家長、幼兒園師生及社會大眾：手部要潔淨、共抗腸病毒！同時，吳鳳科技大學幼兒保育系的學生們自編洗手舞，讓小朋友透過律動過程，記住洗手的步驟並喜歡洗手。

▲老幼共融、健康舞潔淨、一起「防疫新生活」-吳鳳科大與宣信國小師生攜手合作共抗腸病毒！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲老幼共融、健康舞潔淨、一起「防疫新生活」-吳鳳科大與宣信國小師生攜手合作共抗腸病毒！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳鳳科大幼兒保育系暨計畫主持人賴媛姬主任說：「隨身清潔小物是本校幼保系的貼心巧思，由學生自己發想、設計封面並製作，這個活動的緣由就是學生想要解決幼童不愛洗手、洗手不確實的問題而開始，為了讓幼童愛洗手，清潔物變小巧可掌握了；為了讓幼童記得洗手的步驟，學生把它變成幼兒律動。本次學生所作製作的清潔小物將分送給鄰近幼兒園，學生也將到幼兒園以律動教導洗手步驟。」家長李銘鐘阿公說：「今天祖孫三代一起動員來參加這有意義的宣導活動，宣信附幼常常舉辦親子活動，我們都給予支持，拿到的清潔小物很實用，設計得很精緻，而且方便隨身攜帶，可隨時用防疫小品洗手，很棒!」；宣信國小校長黃金木說：「新冠狀病毒疫情的趨緩，個人及社區衛生極為重要，本次與吳鳳科大計畫合作，透過老幼共融連結，運用創意清潔小物，將潔淨雙手的觀念帶入家庭及社區，將有助於防疫新生活的推動。」


蔡宏榮表示，大學社會責任實踐計畫的精神，除了強化大專校院與區域城鄉發展之在地連結合作外，『人才培育』也是核心任務。本著『安全』守護的核心價值，繼續善盡大學的社會責任，引導學生將課堂所學落實在場域中，從場域發掘問題、掌握社會脈動、創造就業的優勢，與地方共生共榮。

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