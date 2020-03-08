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嘉義市交趾陶創新商品展出　黃敏惠感謝大師們長期耕耘

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▲創藝交融-交趾陶創新設計產品發表會。（圖／記者翁伊森攝）

▲創藝交融-交趾陶創新設計產品發表會於桃城茶樣子展出。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市府文化局於承億文旅－桃城茶樣子戶外廣場舉辦「創藝交融-交趾陶創新設計產品發表會暨特展開幕式」。市長黃敏惠感謝大師們的長期耕耘，讓嘉義市奠定豐厚的人文藝術底蘊，嘉義市也不斷朝向創新創意前進，創新設計商品讓交趾陶從廟堂走到廳堂，讓生命變得更不一樣。

黃敏惠表示，之前文創園區舉辦的「工藝在嘉x創意再加」特展就讓我們發現工藝可以不斷創新，產生更美麗的火花；現在交趾陶創新商品更讓藝術走入生活中，把生活變得更美。所以我們爭取到2021台灣設計展，是因為大家的努力，市府只是把這些軟實力呈現給委員。明年的設計展不是一次的展覽，我們要把設計的理念融入每一件事物當中，特別是城市治理；經由設計，可以創造生活品味，讓大家有更多的對話。

▲創藝交融-交趾陶創新設計產品發表會。（圖／記者翁伊森攝）

▲交趾陶創新設計產品發表會產品。（圖／記者翁伊森翻攝）

台灣工藝之家協會理事長謝東哲老師提到，自己一直在思考如何讓傳統交趾陶結合文化創意與嘉義特色，今天的商品發表就是讓交趾陶成為日常生活用品，不用到廟裡，平常就能體會交趾陶的美；設計師與工藝師合作產生新的火花，也成功行銷嘉義市。同時也感謝黃敏惠市長爭取到台灣設計展，嘉義市很適合作為一個具特色的設計城市，這對設計師和工藝師都是很大鼓勵。

計畫主持人林家再表示，本次作品由設計師融入嘉義的理念與元素，再交由工藝師創作，定位為小巧精緻的生活用品。雙方建立溝通平台，設計師導入新概念，讓工藝手法也能夠有所提升。

交趾陶是嘉義市獨有的傳統特色工藝，發展至今已上百年歷史，早期主要用於廟宇等傳統建築裝飾，具祈福或教化社會等作用，更被國際譽為台灣絕技；然而隨著科技日新月異，程序繁複講究的交趾陶技藝面臨傳承困境。致力守護並復興傳統工藝的文化局因此辦理「創意交融－交趾陶創新設計產品開發計畫」，秉持「老城市，新觀點」的概念出發，首次邀請設計師與工藝師共同合作，希望透過跨域交流，讓傳統工藝結合創意新思維，在交趾陶產業邁出一大步。

▲創藝交融-交趾陶創新設計產品發表會。（圖／記者翁伊森攝）

▲市長黃敏惠出席創藝交融-交趾陶創新設計產品發表會。（圖／記者翁伊森翻攝）

本計畫共邀請呂皇澄、吳世傑、林怡君、莊富盛及謝偉奇5位嘉義縣市在地交趾陶藝師，以及王德明、林家再、洪天彧、連國輝及鄭洪5位當代知名工業設計師共同參與，透過跨界合作，突破傳統，以當代設計串聯傳統工藝，希望為交趾陶產業創造出兼具量產與嘉義在地元素識別的文創禮贈品。讓交趾陶跳脫建築，從廟宇的屋簷壁堵走進民眾的日常生活，讓百年傳統工藝不再顯得遙遠，更希望藉此傳遞出嘉義市獨樹一格的城市風貌與藝文底蘊。

▲創藝交融-交趾陶創新設計產品發表會。（圖／記者翁伊森攝）

▲創藝交融-交趾陶創新設計產品發表會。（圖／記者翁伊森翻攝）

本次發表會共產出10件創新產品設計，以薰香座、擺飾、文具、3C用品配件等形式，讓交趾陶融入各種日常生活用品中。文化局更與「2019全台最美飯店冠軍」承億文旅桃城茶樣子合作，即日起至6月6日止，於具有老茶行意象的飯店大廳以及旅店內2間客房展出。承億文旅相當榮幸協辦本次商品設計展，這不但是產官合作的體現，也讓來自世界各地的旅客有機會認識嘉義的交趾陶文化，讓台灣最美麗的文化創意產品帶到全世界。

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