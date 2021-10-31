嘉義市宣信國小引進VR科技結合雙語教學　增加學習動機及能力

▲宣信國小打造VR教室結合英文教學，打造各式樣生活情境及場域體驗 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2021年的全球疫情，打亂學童學習步調，其中影響最大的是無法實體上課，學生在家中與老師線上學習，帶來學校教與學的挑戰；宣信國小把英文學習變得簡單、有趣了，利用VR教學，將客廳、浴室等情境拉進眼簾，彷彿真實情境，學生依英文提示，尋找情境中的物體，點選正確物體後得分，學生學習興趣高昂。

宣信國小校長黃金木表示，未來台灣將在2030年邁向雙語政策，英文學習顯得相對重要，「情境設置」對語言學習尤其重要，在情境中如果讓孩子實際操作、體驗，學習效果會更好、更有興趣；但是學校不可能把所有的情境都設置在校園內，因此感謝市府教育處補助近150萬元讓我們購置30台VR頭盔、學習軟體、設置兩間VR英文體驗互動學習教室，成為嘉市首間以VR英文教學的學校，拜VR之賜，英文學習可以和科技結合，模擬如城市、市場、辦公室等生活情境，讓他們體驗不同情境、熟悉不同單字，孩子非常投入並樂在學習，學習效果很好。

校長黃金木說，目前先讓4-6年級近320名的孩子上課，未來規劃再讓更多孩子參與，同時在課程方面也會適時調整，讓課程更加豐富，使孩子自然而然地學習英文，這是我們未來努力的方向；同時，也要感謝嘉義市政府教育處及教網中心的支持，協助我們順利成立VR教室，豐富孩子們的學習。

擁有十年英文教學經驗的周心怡老師說，老師在VR體驗學習上是「協助者」角色，學生才是探索的主角。VR體驗學習比傳統課堂學習中更有興趣、更活潑，彷彿親臨現場，藉由不斷的單字重複 (repetition)，孩子會較易記住單字，而且他們如果看不懂某個單字，也會主動發問，老師就會在旁邊提醒協助過關，引導學生正確學習。

教網中心表示，期待VR英文體驗互動學習教室的建置，科技與英文的連結下，成為孩子學習英文學習的種子，並且透過多元的學習方式增加學習動機及能力，面對全球化的時代，能以卓越英文力快速吸收新知、打開世界之窗，成為世界公民的一員。