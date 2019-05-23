宣信國小推廣文化與音樂　現代管樂走進諸羅古道分享樂音

▲▼宣信國小行動教學，由該校樂旗隊搭配銅樂走古道，與社區分享音樂及文化。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市宣信國民小學樂旗隊日前走入社區並在南田古道上辦理「樂旗銅樂 亙古傳『義』話南田」踩街、定點表演並分享古道文化研究成果，社區廟宇及民眾反應熱烈，約百餘人到場參觀，對宣信學童的精采演出及社區古道研究成果的展現，給予很大的肯定。

南田古道是清朝時期出入諸羅城（現嘉義市）四大古道之一，充滿了許多的溫馨故事。宣信國小多年來一直以古道為背景規劃課程，希望學生能在真實情境中學習，培養孩子熱愛鄉土情懷，進而積極行動讓社區民眾對歷史人文與古蹟文化的重視。

宣信國小結合文化局補助計畫，以南田古道為教學場域，執行在地知識推廣，希望能與社區攜手共同守護先民智慧資產，更透過引領學生的行動教學，讓居民能認識理解古道歷史意義與價值，進而保護傳承與豐厚古道歷史人文，活動中由多次榮獲全國行進樂隊績優團隊的宣信國小管樂旗隊，沿著百年的古道路徑，表演著拿手曲目讓音樂飄揚著整個社區，另外更將社區景點製作成地圖，更結合資訊科技，透過圖案掃描即可看見影音介紹。

校長黃金木表示，管樂旗隊走過古道，介紹古道，展現孩子們學習的成果並與社區結合，孩子有成就感、認同感，社區也會透過孩子的眼光看見不一樣的社區風景，進而互動、共好。