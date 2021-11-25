民進黨控朱立倫當年對藻礁沒吭聲　國民黨反擊：不知悔改、耍嘴皮

▲朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

總統蔡英文今（25）日赴桃園視察大潭藻礁、電廠，被解讀為挽救公投情勢，民進黨發言人謝佩芬更批評，曾任桃園縣長的國民黨朱立倫主席過去對開發藻礁不吭聲，如今才要求第三天然氣接收站（三接）遷離，就是為了自身政治利益來發動公投亂全台。對此，國民黨文傳會主委凌濤回擊，民進黨執政無方，只會牽拖、甩鍋國民黨。

凌濤痛批，民進黨執政無方，每次遇到問題只會牽拖國民黨，美日法英等經濟大國可以安全處理核廢料，為何民進黨卻整天牽拖無法處理？如今面對民怨沸騰，只敢把問題甩鍋給國民黨。國民黨除了要好好幫民進黨把事實想起來以外，更要提醒民眾12月18日出來一起顧健康、保民主、救台灣，用四張同意票給執政荒腔走板的民進黨一個深刻的教訓。

凌濤指出，蔡政府面對自己破壞藻礁的爭議，再度使出推諉卸責的慣用手法，每次起手式就是直指「該方案2015年馬政府時期核定」，然而國民黨早在今年2月就已澄清，2015年的方案版本當時因為各方有不同意見，「根本沒有進入環評程序」，直到2017年蔡政府才又原封不動地送入環評，重新引發爭議。

凌濤提到，2018年間，中油三接案第三次環評會議上，有高達七位委員刻意缺席、三位委員申請迴避、兩位委員投下無效票，環評大會最後在官派代表居優勢人數壓倒民間委員兩倍多、未經專業審查的情況下，通過了最終方案，被喻為「環評史上最黑暗的一天」，環保署副署長詹順貴更為此辭職明志。

凌濤說，當時立法院國民黨團擔心蔡政府會硬推三接過關，多次質詢環保署和經濟部，要求環評會議應揭露審查細節與公開會議紀錄，但仍通過了最終方案，導致環評制度公信盡失，事實證明，「真正強力守護藻礁的一直都是國民黨。」

凌濤強調，朱立倫任內新北市府發公文反對三接遷移台北港，是根據時任經濟部長沈榮津的報告列出三個理由，當時的市政府依據專業拒絕一個工程上不可行的方案，豈可被惡意用政治動機扭曲？民進黨如今面對民意不知悔改、謙卑反省，竟還有空耍嘴皮、動用黨與國家機器大撒幣辦公投造勢來為自己的錯誤決策辯護、打擊與人民站在一起的在野黨，就要準備承擔人民將用公投同意票表達對民進黨的不滿。

其他人也看了這些新聞...

►公投查詢系統上線 逾1988萬人可投票超越總統大選

►獨／滿18歲就可以投 1218公投「首投族」人數曝光

►懶人包／四大公投怎麼投 主文重點、正反意見、各黨立場一次看