　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨控朱立倫當年對藻礁沒吭聲　國民黨反擊：不知悔改、耍嘴皮

▲▼朱立倫到立法院出席國民黨團黨團會議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

總統蔡英文今（25）日赴桃園視察大潭藻礁、電廠，被解讀為挽救公投情勢，民進黨發言人謝佩芬更批評，曾任桃園縣長的國民黨朱立倫主席過去對開發藻礁不吭聲，如今才要求第三天然氣接收站（三接）遷離，就是為了自身政治利益來發動公投亂全台。對此，國民黨文傳會主委凌濤回擊，民進黨執政無方，只會牽拖、甩鍋國民黨。

凌濤痛批，民進黨執政無方，每次遇到問題只會牽拖國民黨，美日法英等經濟大國可以安全處理核廢料，為何民進黨卻整天牽拖無法處理？如今面對民怨沸騰，只敢把問題甩鍋給國民黨。國民黨除了要好好幫民進黨把事實想起來以外，更要提醒民眾12月18日出來一起顧健康、保民主、救台灣，用四張同意票給執政荒腔走板的民進黨一個深刻的教訓。

凌濤指出，蔡政府面對自己破壞藻礁的爭議，再度使出推諉卸責的慣用手法，每次起手式就是直指「該方案2015年馬政府時期核定」，然而國民黨早在今年2月就已澄清，2015年的方案版本當時因為各方有不同意見，「根本沒有進入環評程序」，直到2017年蔡政府才又原封不動地送入環評，重新引發爭議。

凌濤提到，2018年間，中油三接案第三次環評會議上，有高達七位委員刻意缺席、三位委員申請迴避、兩位委員投下無效票，環評大會最後在官派代表居優勢人數壓倒民間委員兩倍多、未經專業審查的情況下，通過了最終方案，被喻為「環評史上最黑暗的一天」，環保署副署長詹順貴更為此辭職明志。

凌濤說，當時立法院國民黨團擔心蔡政府會硬推三接過關，多次質詢環保署和經濟部，要求環評會議應揭露審查細節與公開會議紀錄，但仍通過了最終方案，導致環評制度公信盡失，事實證明，「真正強力守護藻礁的一直都是國民黨。」

凌濤強調，朱立倫任內新北市府發公文反對三接遷移台北港，是根據時任經濟部長沈榮津的報告列出三個理由，當時的市政府依據專業拒絕一個工程上不可行的方案，豈可被惡意用政治動機扭曲？民進黨如今面對民意不知悔改、謙卑反省，竟還有空耍嘴皮、動用黨與國家機器大撒幣辦公投造勢來為自己的錯誤決策辯護、打擊與人民站在一起的在野黨，就要準備承擔人民將用公投同意票表達對民進黨的不滿。

其他人也看了這些新聞...

公投查詢系統上線　逾1988萬人可投票超越總統大選
獨／滿18歲就可以投　1218公投「首投族」人數曝光
懶人包／四大公投怎麼投　主文重點、正反意見、各黨立場一次看

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
妹子買50嵐被解壓縮！店員優先幫做　網見照片懂了
獨／恐怖挖眼案！遭挖眼女俐落短髮現身診間　醫曝最新狀況
連外國人都愛　「台灣最強文化」網答案超一致
懷孕罹癌　醫問：保大人還小孩？尪冷血簽字「都不要」她絕望離世
中信兄弟總冠軍28人名單公布　捨棄羅傑斯、官大元
買咖啡被店員妹問「你硬不硬？」　他嚇到手抖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡壁如疑蔡英文視察故意不拍三接　批藻礁永存說根本是眼不見為淨

11月第2次！美跨黨派議員26日訪台　拜會蔡英文、國防部

民進黨控朱立倫當年對藻礁沒吭聲　國民黨反擊：不知悔改、耍嘴皮

嚴格把關！政院：今年1到11月報驗263批美豬「萊劑0檢出」

王美花被點名挑戰彰化縣長王惠美　侯友宜說話了

國民黨稱同舟計畫的黨費優惠方案達成率300%　將延長三個月

黨產會追徵大孝大樓7.8億　國民黨打輸官司將研議上訴

試院修法鬆綁專技轉任公務員　成為政府常態性取才管道

桃園公廁「掀裙圖」標示挨轟　范雲批失職：把性騷擾當有趣

要跟顏寬恒對賭15億！　蔡其昌：若查到我有建新股票全數捐社福團體

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

用「釣竿綁棒球」輕輕轉動就拉回　聰明爸創懶人撿球法！陪玩超省時

Sandy吃老公醋「封殺他」：跟我搶飯碗！　逛街被認出...狂播吳宗憲的歌崩潰：還我清靜！

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

蔡壁如疑蔡英文視察故意不拍三接　批藻礁永存說根本是眼不見為淨

11月第2次！美跨黨派議員26日訪台　拜會蔡英文、國防部

民進黨控朱立倫當年對藻礁沒吭聲　國民黨反擊：不知悔改、耍嘴皮

嚴格把關！政院：今年1到11月報驗263批美豬「萊劑0檢出」

王美花被點名挑戰彰化縣長王惠美　侯友宜說話了

國民黨稱同舟計畫的黨費優惠方案達成率300%　將延長三個月

黨產會追徵大孝大樓7.8億　國民黨打輸官司將研議上訴

試院修法鬆綁專技轉任公務員　成為政府常態性取才管道

桃園公廁「掀裙圖」標示挨轟　范雲批失職：把性騷擾當有趣

要跟顏寬恒對賭15億！　蔡其昌：若查到我有建新股票全數捐社福團體

統一獅少兩老將　劉育辰鼓勵：創造自己的時代

金馬專訪／影評心中摘后熱門！賈靜雯奪視后才被意識「很會演戲」

城市盃／屏東紅尾9局王榆銓代打2分砲追平　與興富發握手言和

楊紫不續約「公司股價秒跌」！　老東家沉默10天發聲被陸網酸：嘴硬

麟洋配惜遭大馬組合直落二！　無緣前進印尼公開賽8強

娘家出錢買房！婆婆開口同住「大姑4口也搬來」　媳婦媽不忍反擊了

張蘭誇耀兒子「皇家子弟」！　汪小菲自爆童年家境：生在10幾坪房

一生為教育奉獻　大陸女數學家朱良璧逝世享嵩壽108歲

潤寅案外案！合庫雙連分行遭疑有內鬼　銀行發2大聲明

兩岸競技教練交流研討會　奧運英雄教頭分享心得

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

政治熱門新聞

鄧佳華想唱跨年　北市拒絕

「顏寬恒36歲坐擁6566坪土地」　卓冠廷：比台北小巨蛋還大！

超商店員被刺死！黃暐瀚唸「挺英年輕媽媽」後悔信

焦糖哥哥曝接陌生來電：我是總統蔡英文　斥瞎眼支持國民黨

「陸重罰遠東打中台獨七寸」　邱毅三點分析：蔡英文急了！

顏寬恒財產申報粗估破10億　林靜儀苦笑

萊劑研究報告曝　生醫博士：恐造成豬隻左心房病變

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

陳時中脫罩嗨唱餐會場地　政風調查：正當餐廳沒女陪侍

政院今擬通過「海空戰力提升計畫」特別預算　總額近2400億

蘇貞昌宣傳公投導致汐止大塞車　羅秉成：真歹勢

地方特考增列需用名額　考試院會拍板通過

快訊／澎湖北寮海灘發現未爆水雷　明上午實施現地爆毀作業

蘇貞昌公投宣講釀大塞車　汐止社團炸鍋：遊覽車停了好幾台

更多熱門

相關新聞

國民黨稱同舟計畫的黨費優惠方案達成率300%　將延長三個月

國民黨稱同舟計畫的黨費優惠方案達成率300%　將延長三個月

國民黨中常會日前通過「同舟計畫」專案，放寬失聯、被註銷的黨員回黨條件，且不經考紀會審議，直接回復黨籍，立委傅崐萁、議員鍾小平都循此管道回黨，引起部分黨員反彈。國民黨表示，同舟計畫實施至今已超過3萬人申請入黨或回復黨籍，達成率300%，因此，黨費優惠的相關措施將延長3個月，但不包含涉及黨紀處分的「黨員回娘家特別辦法」。

被爆2016年反萊豬　林靜儀未道歉：開放後沒有衝擊豬農

被爆2016年反萊豬　林靜儀未道歉：開放後沒有衝擊豬農

「馬英九核定三接蓋在藻礁上」　民進黨：朱立倫沒吭聲

「馬英九核定三接蓋在藻礁上」　民進黨：朱立倫沒吭聲

蔡英文視察藻礁　王鴻薇諷：要票才來、沒票不必來

蔡英文視察藻礁　王鴻薇諷：要票才來、沒票不必來

罷免方批中油下廣告護三接　行政院：未違反《行政中立法》

罷免方批中油下廣告護三接　行政院：未違反《行政中立法》

關鍵字：

朱立倫藻礁三接公投

讀者迴響

熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

惹不起「天生易怒」星座Top 3

大S婆婆初見面就嗆「汪小菲是皇族」！S媽神打臉

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

統一發票9、10月中獎號碼出爐！

7-11最新發票中獎名單出爐

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

何孟遠消失3個月「暴瘦近照曝光」！

半年洗錢23億！瑪莎惡少博弈集團13人被逮

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面